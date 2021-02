Christina Milian ersetzt Naya Rivera in "Step Up"-Serie

Die Besetzung der Serienadaption von "Step Up" bekommt einen prominenten Neuzugang: Sängerin und Schauspielerin Christina Milian übernimmt die Figur der 2020 verstorbenen Naya Rivera.

Die Serienumsetzung zur Filmreihe vermeldet einen Neuzugang: Christina Milian (39, ). Die Schauspielerin und Sängerin wird die Rolle der Colette übernehmen, die in den ersten beiden Staffeln von der 2020 verstorbenen Naya Rivera verkörpert wurde. In der Hauptrolle wird wie zuvor Ne-Yo (41, "Closer") als Sage Odom zu sehen sein, der legendäre Gründer der berühmten High Water Performing Art School in Atlanta, um den sich die Serie dreht.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Milian verkündete in einer ersten Pressemitteilung, sie freue sich sehr, Teil der "Step Up"-Familie zu werden. "Ich weiß, dass ich in große Fußstapfen treten muss. Naya war einfach unglaublich. Zu Ehren von Naya, ihrer Familie, Freunde und Fans möchte ich eine großartige Performance abliefern." Rapper Ne-Yo stellt klar: "Naya lässt sich nicht ersetzen. Ihr Geist lebt in unseren Erinnerungen und in jedem Teil dessen, was diese Show ist und sein wird, weiter." Er sei sich sicher, "dass sie diese Figur mit Energie und Licht ausfüllen wird und damit sowohl die Herzen von Nayas Fans als auch vom Rest der Welt erobert."

Die Dreharbeiten begannen bereits diesen Monat in Atlanta. Die Serie wird ab dem 5. März auf allen Plattformen auf STARZ verfügbar sein. Naya Rivera (1987-2020) war im Juli des vergangenen Jahres bei einem tragischen Bootsunfall ums Leben gekommen.