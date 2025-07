Chris Weigel ist zurück: Jan Ammann feiert "Unter uns"-Comeback

Nach zwei Jahren Pause kehrt Jan Ammann in seiner Rolle als Chris Weigel zur Serie "Unter uns" zurück. "Chris muss in Köln etwas erledigen, das ihm ganz besonders am Herzen liegt", verrät der Schauspieler über sein Comeback.

Es ist das Comeback, auf das viele "Unter uns"-Fans gehofft haben: Der einstige Musical-Star Jan Ammann (49) kehrt in seine Rolle als Chris Weigel zurück. Bereits von 2021 bis 2023 spielte sich der Darsteller als fürsorglicher Familienvater in die Herzen der Zuschauer. Nun steht fest: Cilly Weigels (Carina Koller, 29) Papa kommt zurück in die Schillerallee - und das schon sehr bald.

Ab dem 15. August 2025 (Folge 7.685) können Zuschauerinnen und Zuschauer bei RTL das emotionale Wiedersehen verfolgen. "Es ist immer etwas Besonderes vor der Kamera zu stehen. Vor allem, wenn man eine Zeit lang Abstand hatte. Ich habe es sehr genossen. Mehr als sonst", freut sich Ammann über seine Rückkehr.

Geheimnisvolle Mission in Köln

Was genau Chris Weigel zurück nach Köln führt, hält Ammann derzeit noch geheim. Doch seine Andeutungen lassen aufhorchen. "Chris muss in Köln etwas erledigen, das ihm ganz besonders am Herzen liegt. Es ist einiges passiert. Er wird zudem das ein oder andere neue Gesicht kennenlernen", verrät der Schauspieler vielsagend.

Auch Serien-Tochter Carina Koller freut sich auf das Comeback ihres "Unter uns"-Vaters. "Als Jan wiedergekommen ist, war es direkt so, als ob er keinen einzigen Tag weg war. Außerdem ist der Gesang, während der Tage, an denen er im Studio war, in der Maske und auf den Gängen um 100 % angestiegen. Das hat direkt für gute Laune gesorgt", schwärmt sie.

Schon der zweite Darsteller von Chris Weigel

Die Figur Chris Weigel hatte ursprünglich schon vor der Jahrtausendwende die Serie "Unter uns" verlassen. Corinna und Chris Weigel, die damals noch von Cecilia Kunz (53) und Oliver Bootz (53) gespielt wurden, wanderten auf die Malediven aus. 2021 dann die Rückkehr.

Doch nicht mehr Oliver Bootz, sondern Musical-Star Jan Ammann verkörperte nun die Figur. "Ich bin sehr froh, dass zwischen dem letzten Auftritt des geschätzten Kollegen Oliver Bootz und meinem Auftauchen als Chris Weigel zwei Jahrzehnte liegen. Eine lange Zeit, in der sich Chris natürlich auch verändert hat, sodass ich die Möglichkeit bekommen habe, meinen eigenen Chris zu erfinden", verriet Ammann im Jahr 2021 der Nachrichtenagentur spot on news über den Schauspielerwechsel bei der RTL-Kultserie.