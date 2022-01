Chef der Münchner Sicherheitskonferenz verwechselt Caren Miosga mit Marietta Slomka

"Guten Abend, Frau Slomka" - "Miosga heiße ich". Bei der gestrigen "Tagesthemen"-Ausgabe leistete sich Interviewpartner Wolfgang Ischinger einen peinlichen Fauxpas.

Caren Miosga (52) moderiert die "Tagesthemen" im Ersten, Marietta Slomka (52) das "heute-journal" im ZDF. Eigentlich ganz einfach, doch am gestrigen Abend hatte der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger (75), mit der Zuordnung so seine Probleme. Der Jurist legte bei seiner Schalte mit Miosga einen schon jetzt legendären Auftritt hin. "Guten Abend, Frau Slomka", begrüßte er die Gastgeberin, die daraufhin mit einem souveränen Lächeln auf den Lippen erwiderte: "Miosga heiße ich. Macht nichts."

Doch Ischinger ließ sich nicht davon abbringen, mit Frau Slomka zu sprechen. Im weiteren Verlauf des Interviews über die derzeitige Sicherheitslage in Russland machte er den identischen Fehler noch zwei weitere Male. Die "Tagesschau"-Redaktion nahm den Fauxpas zum Anlass via Social Media die entsprechenden Ausschnitte zu teilen. "I bims doch, deine 'tagesthemen'. Nicht das ZDF".

Wolfgang Ischinger entschuldigt sich, Caren Miosga reagiert

Auch Ischinger reagierte bereits im Netz. : "Ich weiß, ich weiß: Darf nicht passieren. Eigentlich auch dann nicht, wenn man nur die Kamera, nicht aber das Gegenüber sieht und der Ton so ist, dass man die Fragen nur andeutungsweise versteht." Es tue ihm sehr leid: "Entschuldigung, verehrte Frau Miosga!" Die Moderatorin nahm die Entschuldigung in einer Antwort auf den Tweet an: "Gar nicht schlimm, verehrter Herr Ischinger!" Jetzt bekomme so ein wichtiges Thema sogar noch mehr Aufmerksamkeit.