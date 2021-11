"Celebrity Hunted": Erster Trailer zur neuen Amazon-Serie ist da

Am 3. Dezember geht die Promi-Jagd auf Amazon Prime Video los. Jetzt zeigt der Streamingdienst die ersten Bilder von Wladimir Klitschko, Vanessa Mai und Co. auf der Flucht vor einem professionellen Ermittlerteam.

Die Box-Ikone Dr. Wladiimir Klitschko ist das wohl bekannteste Gesicht in der neuen Amazon-Prime-Video-Serie "Celebrity Hunted".

Am 3. Dezember startet "Celebrity Hunted" auf Amazon Prime Video. Bereits jetzt gibt es einen ersten Trailer zum Promi-Format. Ausschnitte der Jagd auf zahlreiche Promis, die für zehn Tage lang untertauchen sollen und von einem professionellen Ermittlerteam gesucht werden. Mit dabei sind unter anderem der ehemalige Box-Weltmeister Dr. Wladimir Klitschko (45), Schauspielerin Stefanie Giesinger (25), Sängerin Vanessa Mai (29), Schauspieler Tom Beck (43) oder auch sein Kollege Kida Khodr Ramadan (45).

Ziel der Promis ist es, bis zum Ende unentdeckt zu bleiben. Die Stars sind dabei entweder auf sich allein gestellt oder arbeiten in Zweierteams zusammen. Amazon Prime Video zeigt die erste Staffel der neuen Reality-Serie an drei Freitagen in Doppelfolge ab dem 3. Dezember. Der Streamingdienst spricht von einem "innovativem Storytelling" und "spannenden und aufregenden Momenten".

Ex-Berater von Angela Merkel mit im Team

Beim Ermittlerteam setzen die Macher auf Cyber-Analysten, Online-Profilern und sogar einem militärpolitischen Ex-Berater der Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel (67), Erich Vad (64). Um die Promis ausfindig zu machen, stehen den Ermittlern alle legalen Mittel zur Verfügung.