"Catch!" kehrt mit vier neuen Folgen zurück: Pietro Lombardi ist dabei

Die Fang-Show "Catch!" kehrt mit vier neuen Ausgaben zurück. Unter anderem wollen sich Pietro Lombardi, Cathy Hummels, Oliver Pocher und Luna Schweiger die unterschiedlichen Titel sichern.

In unterschiedlichen neuen "Catch!"-Ausgaben werden auch Sänger Pietro Lombardi (l.) und Moderator Oliver Pocher zu sehen sein.

Die Event-Sport-Show "Catch!" (Sat.1) kehrt im kommenden Jahr mit vier neuen Ausgaben zurück. Moderatorin Andrea Kaiser (39) führt auch durch die fünfte Staffel, wie der Sender am Mittwoch bekannt gab. Ebenfalls wieder mit an Bord sind Kommentator Jan Platte und Field-Reporter Simon Pearce (40).

Dass Luke Mockridge (32) nicht dabei sein wird, hat Senderchef Daniel Rosemann (41) bereits am Montag im Interview mit dem konzerneigenen "Topbox"-Magazin bestätigt. Nach Vergewaltigungsvorwürfen und vermehrter medialer Berichterstattung zog sich Luke Mockridge zurück und kündigte am 24. September an, seine künstlerische "Auszeit auf unbestimmte Zeit [zu] verlängern".

Pietro Lombardi, Cathy Hummels, Oliver Pocher und Luna Schweiger am Start

Bei "Catch! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen 2022" (14.1., 20:15 Uhr, Sat.1) gehen Sänger Pietro Lombardi (29), Moderatorin Cathy Hummels (33), Moderator Christian Düren (31) und Popsänger Wincent Weiss (28) als Teamkapitäne ins Rennen um den Titel des schnellsten Fängers des Landes.

Wincent Weiss ist dann auch in "Catch! Die Europameisterschaft im Fangen 2022" (4.2., 20:15 Uhr, Sat.1) dabei, wie der Sender spot on news bestätigte. Sein Team kämpft gegen die Mannschaften der Kapitäne Larissa Marolt (29), Lilly Becker (45) und Evelyn Burdecki (32) um den begehrten Titel.

In "Catch! Kampf der Kontinente 2022" (11.2., 20:15 Uhr, Sat.1) treten dann Moderator Oliver Pocher (43), Ex-Fußballprofi Hans Sarpei (45), Moderatorin Melissa Khalaj (32) und Schauspielerin Luna Schweiger (24) mit ihren Athleten-Teams aus unterschiedlichen Ländern an.

Weltpremiere der "Catch! Academy"

Am 18. Februar steht die vierte Show an. Zu sehen gibt es die Weltpremiere der "Catch! Academy": Die vier Trainer Fernsehjournalist Jenke von Wilmsdorff (56), Ex-Kunsttuner-Star Fabian Hambüchen (34), die britische Tänzerin Nikeata Thompson (41) und der ehemalige Skispringer Sven Hannawald (47) coachen je ein Team der talentiertesten Nachwuchsathletinnen und -athleten, die gegeneinander in den Fang-Wettkampf treten.

Auch hier wird es wieder spannend: Wer hat die besten Coach-Eigenschaften? Und wessen Team holt sich den ersten "Catch! Academy" Titel?