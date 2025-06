Cameo-Auftritt in "Squid Game"-Finale: Kommt jetzt die US-Version?

Ein Superstar aus Hollywood kreuzt im "Squid Game"-Finale auf - und heizt die Spekulationen über einen US-Ableger der düsteren Serie weiter an. Das ist bislang zum möglichen Spin-off bekannt.

Die düstere Netflix-Serie "Squid Game" endet mit einer faustdicken Überraschung: Ein großer US-Star gibt sich die Ehre und betritt die Welt der Serie. Wird der Streaming-Gigant Netflix jetzt auch eine US-amerikanische Version von "Squid Game" produzieren, über die in der Vergangenheit schon berichtet worden ist? Die Spin-off-Lage im Überblick.

Achtung, es folgen Spoiler zur finalen Folge der aktuellen "Squid Game"-Staffel

Als sich Frontmann In-ho (Lee Byung-hun, 54) in der allerletzten "Squid Game"-Folge gerade in Los Angeles herumtreibt, um der Tochter des verstorbenen Gi-hun (Lee Jung-jae, 52) sein übriggebliebenes Preisgeld aus Staffel eins zu überbringen, wartet auf Zuschauerinnen und Zuschauer der Netflix-Serie eine echte Überraschung: Keine Geringere als die zweifache Oscarpreisträgerin Cate Blanchett (56) ist in Kalifornien offenbar als US-Rekrutiererin unterwegs.

Mit einem Mann spielt Blanchetts Figur in einer Gasse das Ddakji-Spiel. Als sie gewinnt, gibt sie diesem - wie zuvor der Rekrutierer aus Südkorea - eine schallende Backpfeife. Auch einen Anzug trägt sie wie ihr Vorbild aus Fernost - und funkelt den Frontmann geradezu diabolisch an.

Kommt ein US-Spin-off von "Squid Game"?

Wer die Geschehnisse rund um die Netflix-Serie aktiv verfolgt, dürfte in diesem Moment aufhorchen. Denn die kurze Szene legt nahe, dass auch in den Vereinigten Staaten möglicherweise ein Squid Game gespielt wird - weswegen sollte sonst eine US-Version des Rekrutierers dort aktiv sein?

Tatsächlich berichtete schon im Oktober vergangenen Jahres, dass der gefeierte "Sieben"- und "Fight Club"-Filmemacher David Fincher (62) angeblich eine englischsprachige Version der Netflix-Serie entwickeln soll, die dann höchstwahrscheinlich ebenjenes US-Spiel zeigen würde.

Serienschöpfer bestätigt Fincher-Projekt

Dieser Bericht speiste sich jedoch lediglich aus namentlich nicht genannten Quellen. Netflix gab dazu keinen Kommentar ab. Es handelte sich nicht um eine offizielle Ankündigung. Dennoch würde Fincher wohl gut in die düstere Welt der Netflix-Serie passen, hat er doch selbst schon das ein- oder andere, bedrückende Albtraum-Szenario auf die Leinwand gebracht - wie etwa im Serienkiller-Klassiker "Sieben" mit Brad Pitt (61).

Im Dezember 2024, pünktlich zum Start der zweiten "Squid Game"-Staffel, heizte dann kein Geringerer als der südkoreanische Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk (54) dieses Gerücht selbst gewaltig an. sagte er bezüglich einer Fortsetzung seiner Schöpfung, an der er selbst nicht mehr beteiligt sein würde: "Ich weiß, dass Netflix einen Plan hat. Sie werden diese Idee nicht wegwerfen."

Hwang bestätigte, dass Fincher eine englischsprachige Version der Serie entwickeln würde.

Rolle des Rekrutierers zu klein für Cate Blanchett?

werden Fans der Serie allerdings noch eine Weile auf die etwaige Ankündigung eines Spin-offs warten müssen. Denn "Variety" will wiederum von Quellen erfahren haben, dass es bei Netflix derzeit keine Pläne für eine offizielle Ankündigung eines "Squid Game"-Spin-offs gäbe. Was natürlich nicht heißt, dass das in Zukunft nicht dennoch passieren könnte.

Üblicherweise werden Serien erst offiziell bestellt und verkündet, wenn der Entwicklungsprozess schon weiter fortgeschritten ist und ein Drehstart unmittelbar oder in absehbarer Zeit bevorsteht.

Daneben bliebe für Fans noch die mit Sicherheit spannende Frage, ob tatsächlich Superstar Cate Blanchett in einem US-Spin-off auftreten würde. Denn schließlich hat der Rekrutierer im südkoreanischen Original lediglich zwei Kurzauftritte in Staffel eins und zwei. Und eine Darstellerin vom Format der zweifachen Oscarpreisträgerin würde sich mit Sicherheit eine größere Rolle wünschen.

Oder aber, Blanchett spielt mit, und für den gesamten Serien-Cast kann eine ganze Reihe an hochkarätigen Hollywoodstars verpflichtet werden. Angesichts des immensen Erfolges des Originals als bislang populärste Netflix-Serie überhaupt erscheint auch letzteres nicht ausgeschlossen, doch das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch Spekulation.