"Call My Agent Berlin": Trailer zu Serie mit vielen deutschen Stars

Im September soll "Call My Agent Berlin" bei Disney+ starten. Der Streamingdienst hat jetzt einen ersten Trailer veröffentlicht, der auch die vielen deutschen Stars zeigt, die in der Serie zu sehen sein werden.

Wenn am 12. September 2025 die neue Serie "Call My Agent Berlin" auf dem Streamingdienst Disney+ ihre Premiere feiert, wird ein großes Aufgebot deutscher Stars auf den heimischen Bildschirmen zu sehen sein. Welche namhaften Schauspielgrößen unter anderem dabei sind und was Serienfans erwarten können, zeigt ein erster Trailer zu der Serie, .

Darum geht es in "Call My Agent Berlin"

Die neue Serie erzählt von allerhand Dramen rund um eine fiktive Schauspielagentur. Die Belegschaft muss um die Existenz der Agentur "Stern" kämpfen, nachdem Gründer Richard Stern überraschend stirbt. Die Pleite droht und daher machen sich die Agentinnen und Agenten daran, nicht nur die eigenen Schauspielstars zu halten, sondern auch neue Kundschaft zu gewinnen. In jeder der zehn Episoden der Serie sollen echte Promis auftreten. Doch es soll nicht nur um die Stars gehen. Die Agentinnen und Agenten seien laut Disney+ "Meister der Manipulation und gehen für ihre Klienten durchs Feuer. Verrat, Liebe, Familie und Freundschaft mischen sich zu einem explosiven Cocktail, der die Grenzen zwischen Beruflichem und Privatem sprengt."

Und diese Stars sind dabei

Zu den Klientinnen und Klienten der Agentur "Stern" gehören unter anderem neben weiteren Stars: Iris Berben (74), Veronica Ferres (60), Katja Riemann (61), Moritz Bleibtreu (53), Florence Kasumba (48), Nilam Farooq (35), Heike Makatsch (53), Christian Ulmen (49), Jürgen Vogel (57), Emilia Schüle (32) oder auch Frederick Lau (35). Um deren Anliegen und Karriere kümmern sich in der Agentur etwa Lucas Gregorowicz (48), Karin Hanczewski (43) und Dana Herfurth (27).

Laut Mitteilung von Disney+ handelt es sich bei "Call My Agent Berlin" um eine Adaption der französischen Serie "Dix pour cent". Regie führten Boris Kunz, Laura Lackmann und Johann Buchholz.