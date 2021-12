Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt zum Weihnachtskonzert

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt auch in diesem Jahr zum traditionellen Weihnachtskonzert. "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" wird am Heiligabend ab 18 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Mit dabei in diesem Jahr: Johannes B. Kerner, Clueso und Hannes Jaenicke.

17. Dezember 2021 - 13:48 Uhr | (dr/spot)

Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender laden auch in diesem Jahr zu "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" ein. © ZDF/Jana Kay

Alle Jahre wieder: Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (65) und seine Gattin Elke Büdenbender (59) laden auch in diesem Jahr zum traditionellen Weihnachtskonzert ein. Übertragen wird die Veranstaltung am Freitag, den 24. Dezember, ab 18 Uhr im ZDF. Johannes B. Kerner (57) moderiert das Programm. Der Abend in der katholischen Kirche St. Peter und Paul im hessischen Dieburg wird unter anderem auch von Sänger Clueso (41) und Schauspieler Hannes Jaenicke (61) begleitet. Für musikalische Highlights sorgen zudem der Opernsänger Matthias Goerne (54) und die spanische Geigerin Maria Duenas (19). Seit 1995 fester Bestandteil des Heiligabends Die Sendung "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" wird bereits zum 27. Mal veranstaltet. Das Konzert wurde 1995 auf Initiative des ehemaligen Präsidenten Roman Herzog (1934-2017) und seiner damaligen Frau Christiane (1936-2000) ins Leben gerufen. Coronabedingt wurde das aktuelle Konzert ohne Publikum bereits am 14. Dezember aufgezeichnet.