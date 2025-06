Bundesliga-Start: Hier sehen Fans Bayern München gegen RB Leipzig

Der Bundesliga-Start findet am 22. August statt: Hier können sich Fußballfans die Auftakt-Partie zwischen Bayern München und RB Leipzig ansehen.

Diesen Tag sollten sich Fußballfans schon mal rot im Kalender anstreichen: Die Bundesliga startet am 22. August in ihre neue Saison. Im Eröffnungsspiel treffen Titelverteidiger FC Bayern München und RB Leipzig aufeinander, wie nun bekannt wurde.

Die Partie aus der Münchner Allianz Arena, die ab 20:30 Uhr läuft, übertragen Sky Sport sowie Sat.1 und Joyn. Der komplette Spielplan für die neue Saison der 1. und 2. Bundesliga soll am Freitag bekannt gegeben werden.

Mehr Fußball-Highlights vor dem Bundesliga-Start

Bevor es mit der Bundesliga weitergeht, können sich Fußballfans die Zeit noch mit der Klub Weltmeisterschaft, die bis zum 13. Juli in den USA stattfindet, vertreiben. Waren zuvor nur sieben Teams involviert, sind es 2025 erstmals 32 Mannschaften, die um den Titel konkurrieren.

Am 2. Juli startet außerdem die Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz, die bis zum 27. Juli läuft. Das Team von Bundestrainer Christian Wück (52) befindet sich gemeinsam mit Polen, Dänemark und Schweden in Gruppe C, Titelverteidiger ist England.

Die Spiele werden live im Free-TV oder im Stream bei ARD und ZDF übertragen.