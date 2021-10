Bruce Darnells ProSieben-Show startet Anfang Dezember

Bruce Darnell wird in seiner neuen eigenen TV-Show "Surprise! Die Bruce Darnell Show" ab Dezember Paare, Freunde und Familien überraschen.

Bruce Darnell (64) bekommt noch dieses Jahr seine eigene TV-Show. In "Surprise! Die Bruce Darnell Show" wird er ab 2. Dezember donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben Paare, Freundinnen, Freunde und Familien überraschen. Unterstützen wird ihn bei dieser Mission Viviane Geppert (30). "Die wunderschöne Moderatorin bringt an meiner Seite Glamour in die Show", schwärmt Darnell.

Darum geht's in der Show

Der Sender verrät außerdem, dass die Überraschungsgäste zusammen mit ihren Lockvögeln "nach einzigartigen Inszenierungen und ohne die geringste Ahnung" im Studio plötzlich vor Bruce Darnell stehen und von ihm dann mit einem "unvergesslichen Moment" überrascht werden. Es werde "eine Mega-Überraschung, es wird sehr emotional, herzlich, spannend und lustig", verspricht auch Darnell.

Bekannt wurde Darnell ebenfalls mit einem ProSieben-Format. Von 2006 bis 2007 war er Juror in Heidi Klums (48) Modelcastingshow "Germany's next Topmodel". "Nach 14 Jahren komme ich wieder nach Hause zu ProSieben, es wird magisch", schwärmt der New Yorker Choreograf. "Ich freue mich riesig auf meine erste neue Show und darauf, etwas Gutes zu tun. Eine tolle, neue Herausforderung."