"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben": Neue Reality-Show bei RTLzwei

RTLzwei bringt eine neue Reality-Daily-Soap mit "echten Geschichten aus Berlin" an den Start. Bei "B:REAL" mit von der Partie sind unter anderem Kader Loth mit Ehemann Isi, Xenia Prinzessin von Sachsen und Eric Sindermann.

Neues aus der Reality-Welt bei RTLzwei: Wie der Sender ankündigt, steht eine brandneue Reality-Daily-Soap in den Startlöchern. Ab dem 12. Juni sorgen montags bis freitags ab 17:05 Uhr Berlins "aufregendste Promis" für spannende Unterhaltung und jede Menge Beef bei "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben".

Zu den vielversprechenden Protagonisten des neuen Formats gehören Kader Loth (50) und ihr Ehemann Isi (52), Xenia Prinzessin von Sachsen (36), Eric Sindermann (34, berühmt-berüchtigt aus "Sommerhaus der Stars"), die ehemaligen "DSDS"-Kandidatinnen Melody Haase (29) und Arielle Rippegather (32), das "Sommerhaus"-Problempaar Mike Cees (35) und Ehefrau Michelle Monballijn (44) sowie "Prince Charming"-Teilnehmer Gino Bormann (35).

"Berlin: Stadt voller Glanz, Glamour und zerbrochenen Freundschaften"

Am Schauplatz Berlin, der "Stadt voller Glanz und Glamour und zerbrochenen Freundschaften und Eheproblemen", teilen sich die versammelten Reality-Stars mehrere WGs und lassen die Zuschauenden an ihrem Privatleben teilnehmen. Zudem genießen sie auf gemeinsamen Partys ihr Leben "in vollen Zügen".