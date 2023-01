BR präsentiert über 50 neue Filme und Serien

Der Bayerische Rundfunk (BR) setzt in diesem Jahr auf mehr als 50 Neuproduktionen, aber auch auf Altbewährtes. "Wir entdecken und erzählen Geschichten für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer", sagte Bettina Ricklefs, Leiterin des Programmbereichs Spiel-Film-Serie, am Freitag in München. "Gute Geschichten erschließen die Welt, sind Wertediskurse, unterhalten und haben die Kraft, Antworten zu geben und Zukunft zu denken."

27. Januar 2023 - 16:32 Uhr | dpa

Das Logo des Bayerischen Rundfunks am Funkhaus in München. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München Die Verantwortlichen präsentierten denn auch gleich eine ganze Palette von Neuheiten - vom Krimi über Serien bis hin zum Dokumentarfilm. So erzählen in der Doku "Stimmen aus dem Krieg - Ukraine 2022" Ukrainerinnen und Ukrainer ihre jeweilige Geschichte. Auch mit Blick auf die Besetzungen gibt es Neuigkeiten. So wird die Schauspielerin Johanna Wokalek als Kommissarin im "Polizeiruf 110" in München zu sehen sein. Im "Tatort" aus der bayerischen Landeshauptstadt werden wie gewohnt Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl ermitteln - und dabei in der Folge "Königinnen" auch mit Veronica Ferres zu tun haben. Neben Fernsehfilmen und -serien hat der BR auch mehrere Kinoproduktionen im Programm. So ist mit "Rehragout-Rendezvous" auch dieses Jahr wieder ein Eberhofer-Film auf den Leinwänden zu sehen (Start: 10. August). "Vogelperspektiven" wiederum, eine Mischung aus Dokumentar- und Naturfilm, gibt Einblicke in die heimische Vogelwelt und hinter die Kulissen der Umweltpolitik.