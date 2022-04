Blind Auditions vorbei: "The Voice Kids" steckt im Quotentief

Am Freitagabend hat Sat.1 mit "The Voice Kids" ein erneutes Quotentief erreicht. Bei RTL hingegen triumphierten "Let's Dance" und "Exclusiv Spezial".

Kaum sind die Blind Auditions vorbei, geht es für "The Voice Kids" bergab. Zu Beginn der zehnten Staffel sind die Marktanteile noch jede Woche gestiegen. An Karfreitag waren sie sogar bei mehr als elf Prozent, .

Dieser Höhenflug scheint nach den Blind Auditions nun beendet zu sein: Schon in der vergangenen Woche brachen die Quoten deutlich ein, an diesem Freitagabend (29. April) ging es für die neunte Folge weiter bergab. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die Show nur 7,7 Prozent. Die Finalshow ist dann am 6. Mai um 20:15 Uhr in Sat.1 zu sehen.

"Let's Dance" triumphiert am Freitagabend

Besser lief es hingegen für RTL: "Let's Dance" holte bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 18,9 Prozent und dominierte damit den Abend. 3,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten laut der ein - was allerdings dem niedrigsten Wert der diesjährigen Staffel entspricht.

Auch nach "Let's Dance" blieben die RTL-Quoten hoch: "Exclusiv Spezial" lag bei 17,2 Prozent Marktanteil, das anschließende "RTL-Nachtjournal" immer noch bei 15,2 Prozent.