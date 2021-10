"biete Rostlaube, suche Traumauto" : Letzte Staffel läuft bald an

Aus für Schrottkarren und Autoliebhaber von VOX: Die Sendung "biete Rostlaube, suche Traumauto" wird mit der neuen Staffel zu Ende gehen, wie der Sender mitteilt.

Die Show "biete Rostlaube, suche Traumauto" wird eingestellt. Das teilte VOX in einer Pressemitteilung mit. Nach fast zehn Jahren wird "Deutschlands beste Autoverkäuferin", wie VOX die Moderatorin und Autoverkäuferin Panagiota Petridou (42) stolz nennt, nicht mehr vor der Kamera anderen Autofans zu ihren Traumautos verhelfen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Noch sieben neue Folgen

Der Chefredakteur von VOX erklärte, man habe sich mit allen Beteiligten gemeinsam dazu entschieden, keine weiteren Folgen zu produzieren. Die letzte Staffel strahlt der Sender ab dem 21. November um 18:15 Uhr aus. Sieben neue Folgen gibt es insgesamt noch.

Panagiota Petridou schwärmt in der abschließenden Pressemitteilung von der Arbeit an der Sendung: "Ich hatte nie das Gefühl eine Sendung zu drehen. Es war eher so, dass eine Kamera bei meiner Arbeit mitlief." Für sie sei es das Größte gewesen, Menschen am Fernseher Einblicke in die Autowelt zu geben und Menschen mit Autos zu helfen. Petridou blickt auf 106 Folgen und fast 5.200 Sendeminuten bei VOX zurück.