Besuch auf den Höfen: "Bauer sucht Frau" bekommt zwei Oster-Specials

Nachschub für "Bauer sucht Frau"-Fans: Zu Ostern zeigt RTL zwei Specials zur Kult-Kuppelshow. Dabei werden nicht nur beliebte Landwirte, sondern auch deren Nachwuchs auf den Höfen besucht.

Inka Bause (54) präsentiert einmal mehr Spezial-Ausgaben zu der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau". Eine davon widmet sich dem Nachwuchs einiger glücklich vergebener Landwirte. Am Ostersonntag (9. April, 19:05 Uhr, auch ) zeigt der Sender "Bauer sucht Frau - Neues Babyglück auf den Höfen".

Nach 18 Staffeln "Bauer sucht Frau" durften sich Kandidaten, bei denen die Liebessuche erfolgreich war, laut RTL schon fast 30 Mal über Nachwuchs freuen. Allein im vergangenen Jahr seien acht Babys geboren, darunter die vier Mädchen Alina Marikka, Jersey, Aurelia und Charlotte. Grund genug, um einige Paare und deren Kinder einen Besuch abzustatten und einen Einblick in das Familienleben zu bekommen. Dabei soll laut Ankündigung folgenden Fragen nachgegangen werden: "Wo herrscht Harmonie? Wo herrscht eher Chaos? Und wo kommt zum menschlichen auch noch tierischer Nachwuchs dazu? Und wächst irgendwo vielleicht sogar schon ein potenzieller Hofnachfolger heran?"

Rückblick auf 18. Staffel

Am Ostermontag (10. April, 19:05 Uhr) folgt das Special "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?". Darin wird es ein Wiedersehen mit beliebten Bauern aus der 18. Staffel geben. Es werden "verliebte Paare, neue Freunde und die, die noch immer auf der Suche sind", zu sehen sein. Angekündigt sind bisher Jungbauer Max, Hobbybauer Erik und Viehwirt Theo. Auch soll geklärt werden: "Wer gibt der Liebe vielleicht sogar eine zweite Chance? Und wer will in der Liebe sogar schon den nächsten Schritt wagen?"

"Bauer sucht Frau" gehört zu den langlebigsten Datingshows. Bereits seit 2005 suchen Landwirtinnen und Landwirte in dem Kuppelformat die große Liebe. Seit Staffel eins moderiert Inka Bause das Format. Am 10. Oktober 2022 startete bereits die 18. Staffel.