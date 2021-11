Bericht: "TV Total" feiert Comeback - neuer Moderator soll die Sendung präsentieren

Wird es tatsächlich eine Neuauflage von "TV Total" geben? Laut einem Medienbericht wird hinter den Kulissen bereits an einem Comeback der beliebten ProSieben-Sendung gearbeitet. Wer wird statt Stefan Raab vor der Kamera stehen?

Es war eines der beliebtesten und erfolgreichsten Late-Night-Formate in Deutschland und machte Stefan Raab zum gefeierten Star. Jetzt soll "TV Total" tatsächlich auf die Bildschirme zurückkehren.

Nach Informationen des Medienmagazins " " wurde in den Studios von Brainpool in Köln-Mülheim bereits eine erste Pilotfolge aufgezeichnet. Dem Bericht zufolge sei ProSieben mit der von Raab TV produzierten Sendung sehr zufrieden.

Statt Stefan Raab: Wer wird die Neuauflage von "TV Total" moderieren?

Auf ein TV-Comeback von Entertainer Stefan Raab werden die Zuschauer jedoch wohl verzichten müssen. Stattdessen soll Kabarettist Sebastian Pufpaff, der 2021 für die Sendung "Noch nicht Schicht" mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, "TV Total" als Moderator übernehmen.

Wann könnte "TV Total" wieder ausgestrahlt werden?

Fans des Late-Night-Formats müssen offenbar nicht mehr lange warten, bis "TV Total" wieder im Fernsehen zu sehen sein wird. Bereits in diesem Jahr könnte die Sendung wieder über die TV-Bildschirme flimmern.

Auf Anfrage von "DWDL" dementierte Christoph Körfer, Sprecher von Sat.1 und ProSieben, ein entsprechendes Vorhaben nicht und teilte mit: "An Weihnachten und in der Zeit davor gehen ja Jahr für Jahr Herzenswünsche in Erfüllung. Aber wann, wie und wo wissen nur der Weihnachtsmann und der Nikolaus. Und das ist gut so."

In der Neuauflage wird Stefan Raab zwar nicht selbst vor der Kamera stehen, allerdings soll er als Produzent hinter den Kulissen die Strippen ziehen.