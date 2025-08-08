AZ-Plus
  • Startseite
  • TV
  • "Bergdoktor"-Star Mark Keller kehrt zu "Let's Dance" zurück

"Bergdoktor"-Star Mark Keller kehrt zu "Let's Dance" zurück

Überraschung für alle "Let's Dance"- und "Bergdoktor"-Fans: Der Schauspieler und ehemalige Show-Teilnehmer Mark Keller wird bei der anstehenden Tour der Tanz-Sendung im Herbst dabei sein.
(ili/spot) |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Mark Keller freut sich auf die "Let's Dance"-Tour.
Mark Keller freut sich auf die "Let's Dance"-Tour. © imago/HOFER / Guenter Hofer/SchwabenPress
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Mark Keller (60) ist Teil der kommenden "Let's Dance"-Tour. Das gab der Sender RTL am Freitag unter anderem via Instagram bekannt. Damit sei "die Promi-Riege für die große 'Let's Dance Live Tour 2025' komplett", heißt es in dem Post und: "Wir freuen uns sehr".

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Der beliebte "Bergdoktor"-Star und Sänger erreichte 2024 in der 17. Staffel der Tanzshow mit Profitänzerin Kathrin Menzinger (36) den sechsten Platz. Eine Verletzung an der Achillessehne zwang ihn zum Abbruch.

Mark Keller freut sich sehr über "das große Glück und die Ehre", bei der Tanzshow-Tour dabei zu sein, wie er dem Sender RTL verriet: "Ich freue mich riesig, alle wiederzutreffen, alle Tänzer, Tänzerinnen, die Jury - und ich versuche natürlich mein Bestes zu geben. Ich freue mich vor allem auf Kathrin, die mich wieder extrem trainieren muss, dass das auch gut aussieht", so Keller.

Ersatz als "Special Guest" angekündigt

Da der Schauspieler und Musiker an vier Terminen ausfällt, verkündeten die Tanzshow-Verantwortlichen auch gleich seinen Ersatz: Demnach wird "auf einigen Tour-Stopps auch Marie Mouroum wieder Tanzluft schnuppern". Die 33-jährige Stuntfrau, die in der jüngsten 18. Staffel Platz fünf belegte, tanzt am 11. November in Nürnberg, am 13. November in Dortmund, am 14. November in Oberhausen und am 15. November in Düsseldorf. Zudem springt sie für Sängerin Ella Endlich (41), Zweitplatzierte der 12. Staffel, ein - am 28. November in Erfurt und am 29. November in Stuttgart.

"Let's Dance"-Tour startet am 1. November

Die "Let's Dance"-Tour startet am 1. November in Riesa, Sachsen, und endet am 4. Dezember in Mannheim, Baden-Württemberg. Außerdem mit dabei sind: "Dancing Star 2025" Diego Pooth, Fabian Hambüchen, Taliso Engel und Ann-Kathrin Bendixen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.