Bei diesen TV-Paaren hält die Liebe

Datingshows gehören seit vielen Jahren fest zur deutschen Fernsehlandschaft - Flirts, Dramen und Fremdscham-Momente inklusive. Aber sie eröffnen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern tatsächlich die Chance auf eine Beziehung, die auch abseits der Kameras Bestand hat. Diese Paare sind der Beweis.

"Der Bachelor" von 2022, Dominik Stuckmann (l.), ist mit Siegerin Anna Rossow bis heute glücklich. Die "Bauer sucht Frau"-Stars Gerald und Anna Heiser sind seit 2017 ein Paar.

Seit Mitte Juni waren Fotograf Felix Stein und Finanzexperte Martin Braun als "Die Bachelors" bei RTL auf der Suche nach der großen Liebe. Im TV läuft das Finale am heutigen Mittwoch. Dass man sein Herzensglück wirklich im TV finden kann, beweisen einige Paare, die sich in den vergangenen Jahren in Datingshows kennengelernt haben - und deren Liebe die Dreharbeiten und die Anfangszeit nach der Ausstrahlung überdauert hat.

Paare aus dem "Bachelor"-Kosmos

2024 traten zum ersten Mal gleich zwei "Bachelors" an. Dennis Gries hatte im Gegensatz zu Co-Star Sebastian Klaus Glück in der Liebe. Er kürte Katja Geretschuchin zu seiner Siegerin und die Beziehung hält. Vor einigen Monaten wagten sie den nächsten Schritt: Sie zog für ihn von Düsseldorf ins Allgäu, wo sie gerade seine Wohnung neu gestalten.

Auch "Der Bachelor" aus dem Jahr 2022, Dominik Stuckmann, und seine Auserwählte Anna Rossow sind noch immer liiert. Für ihn verließ sie Hamburg und zog zu ihm nach Frankfurt.

Bereits 2017 lernte Jessica Haller, die damals noch Paszka hieß, als "Die Bachelorette" ihren jetzigen Ehemann Johannes Haller kennen. Damals entschied sie sich im Finale allerdings gegen ihn und wählte stattdessen den Schlagzeuger David Friedrich. Die beiden trennten sich wenig später im September 2017 wieder. Im Sommer 2020 fanden dann Jessica und Sebastian doch noch zusammen. Das Paar wanderte nach Ibiza aus, im Mai 2021 kam Tochter Hailey-Su zur Welt und Ende desselben Jahres heirateten die beiden im Zillertaler Schnee.

Glücklich durch "Bauer sucht Frau"

Seit 2005 schon können Landwirte in der von Inka Bause moderierten Kuppelshow die Partnerin oder den Partner fürs Leben suchen. Und das mit Erfolg: "Bauer sucht Frau" hat etliche dauerhafte Beziehungen hervorgebracht. Anja Grigutsch und Bruno Rauh etwa sind schon seit der dritten Staffel 2007 zusammen. Sie zog rasch zu ihm, seit 2009 sind sie verheiratet.

Zu den Vorzeigepaaren gehören auch Bauer Josef und seine Narumol aus der fünften Staffel 2009. Schon ein Jahr später folgte die Hochzeit, 2011 wurde Tochter Jorafina geboren. 2022 heirateten sie noch einmal nach thailändischer Tradition. Uwe und Iris Abel nahmen 2011 an dem RTL-Format teil und heirateten zwei Jahre später.

Farmer Gerald Heiser war 2017 der erste Landwirt aus Afrika, der an der Sendung teilnahm. Für ihn zog die gebürtige Polin Anna nach Namibia. Die Hochzeit folgte 2018 und sie bekamen zwei Kinder. Für 2025 stehen große Pläne an: Die Familie will die Farm verkaufen und in Polen neu durchstarten.

Von "Adam sucht Eva" bis "Love is Blind"

Bei Moderator Peer Kusmagk und Surferin Janni Hönscheid funkte es sofort, als sie sich 2016 bei der Nackt-Kuppelshow "Adam sucht Eva - Promis im Paradies" trafen. 2017 heirateten sie kurz vor der Geburt ihres ersten Sohnes. Sie bekamen noch zwei weitere Kinder und leben inzwischen auf einem Hof in Dänemark, den sie aber wieder verkaufen wollen.

Alina Rothbauer und Ilias Pappas fanden durch die Dreharbeiten der ersten Staffel "Love is Blind: Germany" zusammen und heirateten am Ende der Sendung. Auch nach der Ausstrahlung im Januar 2025 sind sie noch glücklich.

"Hochzeit auf den ersten Blick"

In der Sat.1-Show "Hochzeit auf den ersten Blick" wagen Singles ein ganz besonderes Liebesabenteuer: Sie werden von Experten gematcht - und sehen sich zum ersten Mal direkt auf dem Standesamt. Erst nach der Hochzeit lernen sie sich in den Flitterwochen näher kennen und entscheiden dann nach sechs Wochen, ob sie verheiratet bleiben oder sich lieber wieder scheiden lassen wollen. Ein Großteil der Paare ist inzwischen wieder getrennt, doch bei einigen Paaren hat das TV-Experiment auch zum Glück geführt. Darunter Ramona und Stephan, die sich in der dritten Staffel 2016 kennenlernten und 2022 einen Sohn bekamen. Aus der zehnten Staffel 2023 überdauerten gleich drei Paare: Marina und Kai, Marina und Robert sowie Alexandra und Heiko. Aus der elften Staffel 2024 sind noch Michelle und Fabian zusammen, die vor Kurzem sogar zusammengezogen sind.