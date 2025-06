Bei "Alles was zählt" wird Tennis gespielt: Neue Stars für die Serie

Eine neue Sportart und neue Hauptdarstellerinnen: Bei der RTL-Serie "Alles was zählt" gibt es demnächst Veränderungen.

Bei "Alles was zählt" wird zukünftig offenbar der Schläger geschwungen. mit Josephine Martz (24) und Bianca Hein (49) nicht nur zwei neue Hauptdarstellerinnen. Parallel etabliere sich mit Tennis eine neue sportliche Disziplin im Kosmos der Steinkamps, heißt es weiter.

Mit dem Tennis-Plot erweitere die RTL-Serie ihr sportliches Universum: Nach Eiskunstlauf, Eistanz, Boxen und Fußball soll es nun um weitere sportliche Duelle gehen - "inmitten ungeklärter Familienbande, Lebenslügen und dem Streben nach einem Neuanfang", wie der Sender weiter verspricht.

Das sind die neuen Figuren aus dem Tennis-Kosmos

Schauspielerin Josephine Martz, bekannt unter anderem aus "Die Discounter", schlüpft dem Bericht zufolge in die Rolle von Joana Perez. Joana ist eine junge, international gefeierte Tennisspielerin aus Argentinien, die im Steinkamp-Retreat medizinische Hilfe sucht. Doch in Wahrheit hat sie wohl eine besondere Verbindung zur Familie Steinkamp.

Begleitet wird Joana von ihrer Mutter Gabriella, die von Ex-"Unter uns"-Star Bianca Hein gespielt wird. Gabriella, selbst einst Tennisprofi, steht ihrer Tochter heute als Coach zur Seite und trifft in Essen "auf ihre verlorene Vergangenheit - und eine Familie, die ihr einst genommen wurde", berichtet "RTL.de" vorab über die Rolle.

Josephine Martz ist als Joana Perez das erste Mal am 16. Juli (Folge 4739) in "Alles was zählt" zu sehen, Bianca Hein als ihre Mutter Gabriella am 30. Juli (Folge 4750). Ab dann wird dem Bericht zufolge der neue Sport in den Fokus der Serie rücken. Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass "Alles was zählt"-Star Francisco Medina (48) sein neuntes Comeback in der Serie feiert. Ab dem 21. Juli ist er demnach wieder in seiner Rolle als Maximilian von Altenburg zu sehen.

RTL strahlt "Alles was zählt" montags bis freitags um 19:05 Uhr aus, ist die Serie jederzeit abrufbar.