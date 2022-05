"Beauty & The Nerd": ProSieben verschiebt Start der neuen Staffel

Nächste Woche sollte die neue Staffel "Beauty & The Nerd" auf ProSieben starten. Doch daraus wird nichts, wie der Sender jetzt bekannt gibt.

Die neue Staffel "Beauty & The Nerd" sollte eigentlich im Juni starten.

Die neue Staffel "Beauty & The Nerd" sollte eigentlich nächsten Donnerstag (2. Juni) zur Primetime auf ProSieben starten. Doch die Pläne haben sich kurzfristig geändert, wie der Sender jetzt bekannt gibt. "Wir müssen die Ausstrahlung von 'Beauty & the Nerd' leider ins Jahr 2023 verschieben",

"Wir haben uns wie alle BeautyNerd-Fans sehr auf den Start gefreut." Doch leider könne ProSieben aus "produktionstechnischen Gründen" nicht wie geplant ab Juni senden. "Wir bitten um euer Verständnis."

Was genau hinter der Entscheidung steckt und wie die Lücke im Programm geschlossen wird, ist nicht bekannt. Eigentlich standen schon die Kandidatinnen und Kandidaten für die neuen Folgen fest - ob diese dann 2023 zu sehen sein werden, bleibt abzuwarten.

Darum geht's bei "Beauty & The Nerd"

Bei "Beauty & The Nerd" treffen acht "Nerds" auf acht "Schönheiten". Im Laufe der sechs Folgen sollen die Paare zueinander finden und müssen zudem in Challenges gegeneinander antreten. Es winkt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro sowie ein Umstyling. Drei Staffeln gab es bisher - die bisher letzte wurde 2021 ausgestrahlt.

