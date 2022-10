"Bauer sucht Frau" lässt "Die Höhle der Löwen" alt aussehen

"Bauer sucht Frau" ist am Montag mit großem Zuschauerzuspruch in die neue Staffel gestartet. Bei "Die Höhle der Löwen" lief es hingegen so schlecht wie nie zuvor.

11. Oktober 2022 - 12:36 Uhr | (lau/spot)

Jede "Bauer sucht Frau"-Staffel beginnt traditionell mit dem Scheunenfest. © RTL / Stefan Gregorowius

"Bauer sucht Frau" ist zurück - und sorgt bei der Konkurrenz von "Die Höhle der Löwen" für lange Gesichter. Die RTL-Kuppelshow startete am Montagabend überaus erfolgreich in die mittlerweile 18. Staffel. Die Zuschauer sind des langlebigen Dating-Formats offenbar noch lange nicht müde geworden. Satte 3,91 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren schalteten bei RTL ein, was einem Marktanteil von starken 14,3 Prozent entspricht. "Die Höhle der Löwen" fiel auf VOX indes auf ein Allzeit-Tief. Lediglich 1,52 Millionen Augenpaare zeigten Interesse und schalteten ein, was - begünstigt durch die starke Konkurrenz vom Land - zu mageren 6,1 Prozent Marktanteil führte. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Neue Folge bereits am Dienstag Besonders in der so bedeutenden werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schnitt "Bauer sucht Frau" bestens ab. 1,06 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 16,4 Prozent können sich mehr als sehen lassen. Bereits am heutigen Dienstagabend geht es um 20:15 Uhr mit der zweiten von insgesamt zwölf neuen "Bauer sucht Frau"-Folgen weiter. Parallel zur TV-Ausstrahlung ist auch die jeweils nächste Folge auf RTL+ als Preview verfügbar.