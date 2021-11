"Bauer sucht Frau"-Kandidat Günter an Corona gestorben

Der aus "Bauer sucht Frau" bekannte Hühnerbauer Günter aus Thüringen ist tot. Er ist an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

Der Thüringer Hühnerbauer Günter, bekannt aus dem RTL-Format "Bauer sucht Frau", ist an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das hat seine damalige Hofdame Rosi, die er 2017 in der Sendung gefunden hatte, bei Facebook bestätigt, . Günter sei am gestrigen 18. November im Alter von 71 Jahren verstorben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Leider hat Günter den Kampf gegen Corona verloren"

Der damals 66-jährige Hühnerbauer begrüßte Rosi 2017 auf seinem 250 Jahre alten Hof im Thüringer Wald. "Leider hat Günter den Kampf gegen Corona verloren", erklärt Rosi nun demnach. Sie und alle Teilnehmer der 13. Staffel würden "ihn nie vergessen". Man wünsche Rosi und der Familie Günters während "dieser schweren Zeit viel Kraft", heißt es auf der Homepage des Senders.

Derzeit läuft die mittlerweile 17. Staffel von "Bauer sucht Frau" bei RTL. Neue Folgen gibt es montags und dienstags ab 20:15 Uhr.