"Bauer sucht Frau": Jörn und Oliwia sind heimlich Eltern geworden

In der erfolgreichen RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" haben bereits zahlreiche Landwirte ihre große Liebe gefunden. In der Spezialsendung "Nachwuchs auf den Höfen" (am 27. September, 20:30 Uhr bei RTL und ) stellen sie nun Bauern Moderatorin Inka Bause (52) ihre Kinder vor. Darunter sind Kinder im Teenager-Alter, aber auch Neugeborene. Wie etwa der Sohn von Farmer Jörn (41) und seiner Frau Oliwia (31). Die beiden gaben sich 2020 in Namibia das Jawort und wurden im Mai 2021 Eltern ihres Sohnes Bruno. "Ich wollte schon immer Vater werden", schwärmt Jörn. Oliwia fügt hinzu: "Zu dritt ist unser Glück vollkommen."

Auch diese Paare stellen ihre Kinder vor

Aus 16 Jahren "Bauer sucht Frau" sind neben vielen glücklichen Paaren und Hochzeiten mehr als 20 Kinder entstanden. In der Spezialfolge sind unter anderem auch Gerald (36) und Anna Heiser (31) zu sehen, die seit Januar 2021 Eltern eines Sohnes sind. Auch Narumol (56) und Josef Davids zehnjährige Tochter Jorafina freut sich, Inka Bause wiederzusehen. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit Christian und Barbara aus der zwölften Staffel, die einen sieben Monate alten Sohn haben sowie Bauer Marcel und Catrina mit Tochter Eleni (1). Martin und Jenny aus Staffel sechs zeigen ihre Tochter Lina (1), Jan und Silke aus der vierten sowie Jürgen und Tanja aus der achten Staffel stellen ihre fünf bis sieben Jahre alten Kinder vor.