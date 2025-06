"Bauer sucht Frau International": Erster Kuss und erste Krise

Inka Bause verspricht in Folge fünf von "Bauer sucht Frau International" den ersten Kuss auf gleich zwei Höfen. In Namibia wird es spannend, mit welcher seiner Damen Björn knutscht. Für einen Bauern endet die Hofwoche ohne Kuss - und ohne Happy End.

In Folge fünf von "Bauer sucht Frau International" (Dienstag um 20:15 Uhr bei RTL, auch ) wird zum ersten Mal geküsst. Und das gleich an zwei Höfen. Das verspricht Moderatorin Inka Bause (56) zu Beginn der Episode. Bei welchen Bauern oder Bäuerinnen es passiert, verrät sie noch nicht.

Zweite Chance nach erstem Eindruck bei Martin

Bei Martin (42) wird eher nicht geknutscht. Der Österreicher aus der Toskana ist noch in der Findungsphase. Gleich fünf Frauen hat er auf seinen Hof geladen. Doch die erste Fuhre besteht nur aus drei Kandidatinnen: Jeanette, Vanessa und Miriam.

Ihnen fühlt Martin in Einzeldates auf den Zahn. Dabei versucht er, seine ersten Eindrücke zu revidieren. Die blonde Hamburgerin Vanessa wirkte schließlich auf den ersten Blick zu "kühl" für ihn, um sie sich bei der Hofarbeit vorstellen zu können. Von der schüchternen Miriam will er indes wissen, ob sie auch aus sich rauskommen kann.

Als in der Toskana die Nacht hereinbricht, hat Inka Bause für Martins Bewerberinnentrio eine Überraschung. Zwei weitere Frauen kommen an. Es handelt sich um die Schweizerin Sandra und Sarah, die den Bauern an seine Ex-Freundin erinnert. Ob das für Sarah ein Vor- oder Nachteil ist, bleibt offen.

Doch beide Spätankömmlinge fallen durch. Martin entscheidet sich durchaus überraschend für zwei Frauen, bei denen er zunächst gewisse Vorbehalte äußerte. Er lädt die zurückhaltende Miriam und die hanseatische Eisprinzessin Vanessa zur Hofwoche ein.

Soljanka in Portugal

Olaf (70) wartet in Portugal auf seine Anna (65). Zu den Klängen von "Smoke on the Water" bereitet die bekennende "Ostpflanze" Olaf das typisch osteuropäische "Süppchen" Soljanka zu. In dem "antiken Topf", den ihm Anna beim Kennenlernen in Deutschland geschenkt hat.

Anna kommt mit dem passenden Deckel für den Topf an. Beim Essen und beim Rotwein werden beide rot im Gesicht. Sie fühlen sich wie Teenager, bekennen sie. Für einen Kuss ist es aber zu früh.

Auch bei Marco (38) in Namibia startet die Hofwoche. Er führt Sabine (41) über seine Farm. Die Stimmung ist dabei alles andere als flirty. Ein Kuss liegt nicht in der Luft, genauso wenig wie bei Iris (55) in Florida. Ihre Hofbuben Olaf (52) und Ralf (59) reparieren dafür einen Zaun, mit mehr Mühe als zunächst gedacht.

Ende mit Schrecken für Roger

Bei Roger (61) auf Teneriffa neigt sich die Hofwoche mit Sophia (52) dem Ende zu. Fällt hier ein Kuss? Roger lädt seine Hofdame zum Abschluss zum Whale-Watching auf ein Boot ein. Obwohl sie leicht seekrank wird, lässt sich Sophia überreden. Doch als Roger Körperkontakt sucht, blockt sie höflich, aber entschieden ab. Ihr fehlt die Romantik, sie kann sich "keine gemeinsame Zukunft" mit Roger vorstellen. Der Luxemburger, der mit seiner frühen Entscheidung für Sophia seine beiden anderen Hofdamen verprellte, steht alleine da.

Auf Bali spitzt sich der Hahnenkampf zwischen Sven (45) und Patrick (57) um Carmen (42) immer mehr zu. Die Bäuerin gießt Öl ins Feuer, indem sie ein Billard-Duell anregt. Der Gewinner bekommt ein Einzeldate mit ihr. Sven setzt sich mit dem Queue durch.

Für das Date mit Carmen schlägt der Gewinner ebenfalls eine Runde Billard vor. Wenn er gewinnt, darf er sie küssen. Sven siegt auch bei dieser Partie. Er darf Carmen ein schüchternes Bussi auf die Wange drücken. Just in diesem Moment betritt Patrick den Schauplatz. Bestimmt reiner Zufall. Patricks Gesicht entgleist jedenfalls. "Das war Körpereinsatz", antwortet er schlagfertig auf den Erklärungsversuch, dass es sich nur um einen "Wetteinsatz" gehandelt habe.

Wer bekommt einen Kuss von Björn

War Svens spielerischer Schmatzer also einer der Küsse, die uns Inka Bause versprochen hat? Offenbar ja. Denn jetzt steht nur noch Björn (30) aus. Bei dem Jungbauern aus Namibia bleibt es aber spannend, wer zum Zug kommt. Denn seine Hofdamen liegen etwa gleichauf. Nachdem in der letzten Folge Sarah (27) dran war, kommt diesmal Lea (21) in den Genuss eines Einzeldates.

Sarah war Björn erst zu redselig, dann zu ruhig. Lea spricht für Björn genau richtig. Das beteuert er ihr zumindest, da sie befürchtet, zu zurückhaltend zu sein. Doch Björn ist angetan von der jungen Frau. Das demonstriert er mit einem Kuss. Dem ersten echten der Staffel.