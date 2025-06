"Bauer sucht Frau International": Die Hofdamen trennen fast 20 Jahre

In Folge zwei von "Bauer sucht Frau International" wählt "Namibia-Marco" zwei Hofdamen mit rekordverdächtigem Altersunterschied aus. Auf Teneriffa irritiert Roger seine Bewerberinnen mit einer spontanen Aussage beim Essen. Auf Bali startet derweil ein "Hahnenkampf".

Gleich fünf Frauen hat Rinderzüchter Marco (38) aus Namibia im kalten Deutschland antanzen lassen. Nicht nur bei den Haarfarben (Blond, Braun, Schwarz) zeigt sich der Farmer offen. Auch altersmäßig ist alles dabei: Die älteste seiner Bewerberinnen ist 41 Jahre alt, die jüngste erst 22! Nachdem sich Marco in der ersten Folge von "Bauer sucht Frau International" überfordert ob der großen Auswahl zeigte, muss er in Episode zwei (Dienstag um 20:15 Uhr bei RTL, auch ) Farbe bekennen.

"Lara Croft von Landshut" blitzt bei "Namibia-Marco" ab

"Namibia-Marco" (Moderatorin Inka Bause, 56) stürzt sich also in die Einzeldates. Christina (37) kommt mit Cowboyhut und Dirndl. Sie wirke erst wie eine Puppe, räumt sie ein, dann zeige sich aber ihr wahres Ich. Ihr Hobby ist jedenfalls wenig mädchenhaft. Sie sucht in ihrer Freizeit Schätze mit einem Metalldetektor. Wem Christina bekannt vorkommt: Im Februar 2025 wagte sich die "Lara Croft von Landshut" bei "Promi First Dates" in ein Dating-Abenteuer mit dem ewigen "Bachelor" Paul Janke (43).

Außerdem sprechen für Marco Kirchenvorstand Katharina (23) und die Österreicherin Doris (38). Die passionierte Naturschützerin Sabine (41) musste er einfach einladen, sagt der ebenfalls naturverbundene Marco. Er ist von ihr angetan, obwohl er ihre Handschrift nicht lesen kann. Bei Küken Pia (22) stimmt für den Farmer gleich die berühmte "Chemie".

Namibia-Marco entscheidet sich also tatsächlich für die größtmögliche Altersspanne. Er lädt Pia und Sabine zur Hofwoche nach Afrika.

Namibia-Björn empfängt seine Hofdamen

Namibia-Björn (30) hatte sich schon in der ersten Folge für zwei Kandidatinnen entscheiden. Sarah (27) und Lea (21) fliegen gemeinsam in das südafrikanische Land. Die Konkurrentinnen verstehen sich offenbar gut, Zeichen von Missgunst sind nicht zu sehen. Nur Lea mokiert sich einmal über Sarahs ausbaufähige Englischkenntnisse, die ihr das Leben in Namibia schwer machen könnten. Als Björn die beiden Hofdamen begrüßt, kristallisiert sich noch keine Favoritin heraus.

"Bämm!" - "Hahnenkampf" auf Bali

Bei Carmen (42) auf Bali deutet sich hingegen ein "Hahnenkampf" an, wie die Pferdewirtin bald erkennt. Auf der indonesischen Insel sind blutige Hahnenkämpfe tatsächlich trotz Verbot ein beliebt-berüchtigter Sport.

Doch Carmen spricht natürlich von ihren Hofherren Sven (45) und Patrick (57). Nach einem über 20-stündigen Flug fahren die beiden Männer gemeinsam im Auto zu Carmen. Schnell zeigt sich, dass sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Patrick schwärmt mit aufgerissen Augen von der Bäuerin. Der gebürtige Luxemburger ist schon "verliebt" und sich "100 Prozent sicher" mit Carmen.

Sven ist da schon nüchterner. Er ist irritiert, dass sein Konkurrent auf seinem Handy ein Foto von Carmen als Sperrbildschirm nutzt. Das ist für Sven schon "Stalking". Carmen macht "einen Fehler, wenn sie ihn nimmt", sagt Sven über Patrick. "Bämm!".

Bei der Begrüßung heizt Carmen den Hahnenkampf noch nicht an. Sie sagt über die beiden Männer fast genau das Gleiche. Dass sie gut riechen und die Umarmung gerne hätte länger dauern können. Sie lost salomonisch aus, wer in einem Bungalow schlafen darf und wer in eine spartanische Holzhütte muss. Naturbursche Patrick erwischt die Hütte. Und schläft prompt schlecht, wegen der Geräusche der Motorroller um ihn herum.

Am nächsten Morgen ist Patrick aber hellwach. Wegen Carmen. Als sie den Männern traditionelle balinesische Wickelröcke umbindet, nutzt er die körperliche Nähe für die nächste Flirtattacke. Sven ist bedient.

Kuhglocke auf Teneriffa

Roger (62) weckt seine drei Hofdamen auf Teneriffa derweil mit einer Kuhglocke. Beim Frühstück überreichen Sophia (52), Anke (54) und Ute (58) ihre Gastgeschenke. Doch nur Sophia bekommt ein Küsschen, weil sie gerade neben ihm steht. Diesen Vorteil rettet sie über den Tag. Beim Abendessen verkündet Roger zwischen zwei Bissen, dass Sophia auf jeden Fall bei ihm bleiben darf. Anke und Ute sind entsetzt. Roger bereut es, seine Entscheidung derart beiläufig mitgeteilt zu haben.

Zwischen den anderen Frauen will sich Roger am nächsten Tag entscheiden. Noch ist er unentschlossen, wer neben Sophia bleiben darf. Anke redet ihm zu viel, Ute zu wenig.

"Antiker Topf" sucht Deckel

Olaf startet in Folge zwei in die siebte Staffel von "Bauer sucht Frau International". Der Rentner ist gerade "zum zweiten Mal 35 geworden". Nach dem Tod seiner Frau vor fünfzehn Jahren zog er nach Portugal. Dort betreibt er einen Gnadenhof.

Der "antike Topf" sucht nun einen passenden Deckel für seine "besten Jahre". Olaf hat die meisten Bewerbungen aller Kandidaten in dieser Staffel erhalten. Das reichhaltige Angebot reizt er voll aus. Wie Namibia-Marco hat er fünf Frauen nach Deutschland geladen. Zu denen reist er in der nächsten Folge.