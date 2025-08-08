"Bauer sucht Frau": Hans und Elke sind wieder ein Paar

Die ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Hans und Elke geben ihrer Liebe eine zweite Chance. "Elke und ich haben uns wiedergefunden", schwärmt Hans in einem Interview. Auf Instagram teilt er ein verliebtes Foto.

In der 19. Staffel von "Bauer sucht Frau" begann die Liebesgeschichte von Hans und Elke.

Die "Bauer sucht Frau"-Stars Hans (67) und Elke (64) zeigen sich wenige Monate nach ihrer Trennung wieder als Paar. teilte Hans Bock ein Foto, auf dem sich Elke von hinten an ihn kuschelt. Beide strahlen in die Kamera. Auch ein Schild mit der Aufschrift "Love" ist zu sehen. Der Schnappschuss entstand offenbar beim gemeinsamen Grillen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Habe die vier Monate ohne sie sehr gelitten"

Das Liebes-Comeback bestätigten sie im Interview mit der Zeitschrift "Neue Woche". Demnach konnte Hans seine Partnerin mit einer Herzkette als Geburtstagsgeschenk zurückgewinnen. "Das macht man doch nur, wenn man einen Menschen liebt", sagte Elke. "Da lebten all die Gefühle wieder auf, die Erinnerung an Gemeinsamkeiten und die schöne, erfüllende Zeit." Nach der Trennung sei es ihr schlecht gegangen, genau wie Hans.

"Elke und ich haben uns wiedergefunden. Ich habe die vier Monate ohne sie sehr gelitten", erklärte er. Er freue sich sehr, dass sie wieder zusammen sind. Auch Elke schwärmte, sie habe sich noch nie einem Mann so verbunden gefühlt wie ihm. "Wir sind seelenverwandt, unsere Gemeinsamkeiten tragen uns", fügte Elke hinzu. Sie überlegt, für ihn umzuziehen. Er wiederum nimmt sich mehr Zeit für seine Partnerin.

Paar bedankt sich für die Glückwünsche

Auf Instagram freuen sich zahlreiche Fans mit dem Paar. "Ihr Lieben, wir freuen uns, uns wieder gefunden zu haben. Dass wir dann von Euch so liebevolle und gut gemeinte Kommentare bekommen, das berührt uns sehr!", bedankte sich Hans Bock auch im Namen von Elke.

Die beliebten "Bauer sucht Frau"-Kandidaten hatten sich in der 19. Staffel von "Bauer sucht Frau" kennengelernt und wurden ein Paar. In diesem Januar machte Bock dann überraschend die Trennung in einem mittlerweile gelöschten Instagram-Beitrag öffentlich. "Elke und ich haben uns in beiderseitigen Einvernehmen getrennt", hieß es. Als Grund nannte er "unüberwindbare Themen, die eine gemeinsame Zukunft als Paar nicht mehr möglich machen".

Vor seiner "Bauer sucht Frau"-Teilnahme war der Pferdewirtschaftsmeister zehn Jahre lang Single. Nach 30 Ehejahren hatte er sich von seiner Frau getrennt.

Bald kommt die neue Staffel

In diesem Jahr geht "Bauer sucht Frau" bereits in seine 21. Staffel. Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest. Insgesamt 16 Kandidatinnen und Kandidaten wollen in den neuen Folgen der beliebten RTL-Kuppelshow ihre große Liebe finden.