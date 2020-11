Bauer sucht Frau: Bei einigen funkt es schon

Das ging schnell: Zwischen Bauer Lutz und seinem Date funkt es schon vom ersten Tag an. Auch die anderen Landwirte lassen es sich gut gehen: Bäuerin Denise hat gleich zwei Muskelmänner im Stall und Jungbauer Patrick genießt seine Rolle als Bachelor unter den Bauern in vollen Zügen.

Es geht diesmal schnell bei der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" ( )! Bei Rinderwirt Lutz (52) und Erzieherin Steffi (54) liegt jetzt schon Liebe in der Landluft: Auf der gemeinsamen Fahrt zur Weide grinsen beide wie Honigkuchenpferde und freuen sich auf die gemeinsame Zeit. Auch die Tiere nehmen Steffi gleich in ihre Herde mit auf. Steffi interessiert sich für Lutz' Beruf, packt mit an und fragt nach. Beim Blick über die Weide stimmen die zwei Schottland- und Santiago-Fans schließlich ein gemeinsames Lied an, bis bei Steffi die Freudentränen fließen. "Die Steffi, die verzaubert mich, die Schmetterlinge im Bauch werden immer mehr", freut sich Lutz. Das sieht nach einem Volltreffer aus.

Biobäuerin Denise (32) hat auf ihrem Hof in Nordrhein-Westfalen gleich zwei muskelbepackte Männer an ihrer Seite - unter anderem Till Adam (31), der bei der "Bachelorette" und "Love Island" Datingshow-Erfahrungen gesammelt hat. Dass die Jungs zur Arbeit im Stall sogar "geschniegelt und gestriegelt" auftauchen, verwundert Denise allerdings: "Ihr wisst aber schon, dass euch die Kühe nicht schön finden müssen?" Muskelmann Till, der bisher nichts mit Landwirtschaft am Hut hatte, steht unter strenger Beobachtung. "Till landwirtschaftlich begabt? Bis jetzt ganz schlecht. Man guckt da aber trotzdem gerne hin, Till ist echt ein hübscher Mann", fasst Denise zusammen.

"Wir machen jetzt aber nicht einen auf Superromantik!"

Sascha (29), ebenfalls in der Landwirtschaft tätig, kann da schon mehr punkten und erarbeitet sich beim Ballen-Schubsen-Wettbewerb das erste Einzeldate. Dabei darf er den Lieblingsplatz von Denise in der Natur kennenlernen. "Wir machen hier jetzt aber nicht einen auf Superromantik, das liegt mir nicht", stellt die Biobäuerin schnell klar. Sascha will auch lieber gleich die harten Fakten besprechen: Er könnte sich vorstellen, seinen Hof zu verkaufen, um das Geld in einen neuen Hof zu stecken, den "man" dann gemeinsam betreibt. So viel Einsatz findet die sonst so unromantische Bäuerin dann doch beeindruckend: "Es war auf jeden Fall so ein Kribbelgefühl."

Grünlandbauer Thomas (42) lernt indes Bianca (45) kennen, die ebenfalls aus Hessen kommt. Die streichelt erst die Esel in Trance, sodass Thomas direkt ankündigt: "Ich werde heute Abend auch mal I-A machen." Mit den Böcken läuft es dafür nicht so gut, die laufen vor Bianca weg trotz Leckerlis. Dafür kann sie gut mit seinem derbem Humor - was wohl auch Grundvoraussetzung im Umgang mit Thomas ist, der keinen Kalauer auslässt. "Wir nehmen uns da nichts", ist sich Bianca sicher.

Rüdiger und Patrick haben die Qual der Wahl

Landwirt Rüdiger (54) ist Papa von 900 Legehühnern und einigen Schweinen, die alle im Freien rumspringen können. "Ich habe mir hier ein kleines Paradies geschaffen, aber es fehlt noch da das letzte i-Tüpfelchen, das ist wie ein Erdbeerkuchen ohne Sahne." Die Sahne, die soll nun eine Frau in sein Leben bringen. Zur Wahl stehen: Justizfachangestellte Anke (53), Landwirtin Birgit (52) und Nageldesignerin Tatjana (48). Nach drei Einzelgesprächen entscheidet er sich dafür, die Hofwoche mit Tatjana zu verbringen. Die viel gereiste Kandidatin freut sich: "Nach langer Zeit habe ich wieder Schmetterlinge im Bauch." So ging es Anke allerdings auch: "Der ist so süß, Mensch ist der klasse. Ich will den haben", so die 53-Jährige bereits nach dem ersten Treffen. Vielleicht bekommt sie doch noch eine Chance, denn ein Problem gibt es bereits zwischen Tatjana und Rüdiger: Ihre Hunde, mit denen sie gerne im Bett schläft.

Jungbauer Patrick vom Bodensee ist der Bauer, der die meisten Bewerbungen bisher bekommen hat. Also startet er gleich mit drei Frauen in die Hofwoche. Nach einer holprigen Traktor-Fahrt mit viel verschüttetem Gin Tonic dürfen die drei - Schwäbin Sofia (22), Niedersächsin Antonia (20) und Münchnerin Julia (25) - gleich einen Teil seiner Familie und das Familienhaus inklusive unaufgeräumten Junggesellenzimmer kennenlernen. Kein Problem für die Ladys, die alle drei kein Problem damit hätten, für ihn sauberzumachen. Auffällig offensiv geht vor allem Antonia an Patrick heran - und das wird sich auch nicht ändern: "Ich werde natürlich meine Krallen ausfahren", kündigt die Niedersächsin an. Während Patrick das Spiel um ihn genießt, hat Julia eigentlich schon genug: "Es wird Zeit dass er die anderen beiden langsam nachhause schickt..." Nicht in dieser Folge.