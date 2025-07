Basketball-EM bei RTL: Dieses Team unterstützt Frank Buschmann

Im August startet die Basketball-Europameisterschaft. Im Free-TV kommentiert Frank Buschmann für RTL. Als Moderatorin kündigte der Sender Laura Papendick an. Weitere Experten und Reporter ergänzen das Team vor Ort.

Kommentator Frank Buschmann (60) wird bei der Basketball-Europameisterschaft von einem fünfköpfigen Team ergänzt. Die Live-Übertragungen von RTL bei der FIBA EuroBasket 2025 wird Laura Papendick (36) moderieren, wie der Sender bekannt gab. Vize-Europameister Denis Wucherer (52) unterstützt sie bei der Spielanalyse. Neben Buschmann kommentiert zum zweiten Mal der Ex-Nationalspieler Patrick Femerling (50). Stimmen aus der deutschen Mannschaft liefert Anna Fleischhauer (38). Tobias Budde ist als Social-Media-Reporter dabei.

So erfolgreich waren die Basketball-Experten

In der Mitteilung betonte RTL-Sportchef Frank Robens, man starte "mit voller Mannschaftsstärke in das Turnier". Die Basketball-Experten Wucherer und Femerling bezeichnete er als "Basketball-Ikonen, absolute Aushängeschilder und Förderer ihres Sports".

Patrick Femerling stand bereits bei der EM 2022 mit Buschmann hinter dem Mikrofon. Bei der Weltmeisterschaft 2023 war er zudem bei MagentaSport zu hören. Er bringt Erfahrung aus 221 Länderspielen mit - kein anderer Spieler machte ihm das bislang nach. Denis Wucherer gewann mit dem deutschen Team 2005 EM-Silber und wurde mehrfach Deutscher Meister. Bei der EM 2022 war er als Experte und Co-Kommentator für MagentaSport im Einsatz. Nun teilt er erstmals für RTL sein Expertenwissen.

Infos zu Übertragung und Turnierablauf

Die FIBA EuroBasket 2025 findet vom 27. August bis 14. September in Lettland, Finnland, Polen und Zypern statt. RTL überträgt in Kooperation mit der Deutschen Telekom alle Spiele der deutschen Mannschaft. Auch Einzelspiele der K.o.-Runde und das Finale zeigt der Sender. Das deutsche Team muss direkt am ersten Turniertag aufs Feld: Im finnischen Tampere spielen sie gegen Montenegro.