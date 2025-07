Bambi-Verleihung auch in diesem Jahr live bei Amazon Prime

Die Bambi-Verleihung und Amazon Prime gehen gemeinsam in die zweite Runde: Nachdem der Streamingdienst die Gala bereits im vergangenen Jahr übertragen hatte, wird die Kooperation auch 2025 weitergeführt.

2024 feierte die Bambi-Verleihung ihre Premiere beim Streamingdienst Amazon Prime. Auch in diesem Jahr wird die alljährliche Gala aus den Bavaria Filmstudios in München per Livestream übertragen, wie der Veranstalter Hubert Burda Media am Donnerstag mitteilte. Am 13. November wird die begehrte Trophäe zum bereits 77. Mal in insgesamt 14 Kategorien verliehen.

Burda-Vorstand Philipp Welte sprach in einem Statement davon, dass der Bambi in diesem Jahr Persönlichkeiten würdige, "die uns Mut machen, die Hoffnung schenken und unserer Gesellschaft wichtige Impulse auf dem Weg in die Zukunft geben". Im vergangenen Jahr wurden unter anderem Kevin Costner, Shirin David, Lars Eidinger, Margot Friedländer, Jella Haase, Toni Kroos, Reinhold Messner, Teddy Teclebrhan, Sven Väth oder Robbie Williams von der Jury geehrt.

Rund 1.000 Gäste aus Kultur, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft werden zur Verleihung im November erwartet. "Nach der erfolgreichen ersten Bambi-Live-Übertragung im vergangenen Jahr freuen wir uns sehr, das prestigeträchtige Medienevent auch in diesem Jahr wieder live bei Prime Video zeigen zu können", erklärte Dr. Christoph Schneider, Country Director Prime Video Deutschland. Für alle Mitglieder von Prime Video wird das Event kostenlos verfügbar sein.

Die lange Geschichte der Bambi-Verleihung

Die Verleihung wurde 1948 in Karlsruhe ins Leben gerufen und etablierte sich schnell als einer der wichtigsten Medienpreise Deutschlands. Von 1996 bis 2019 übertrug die ARD die Verleihung, nach Ende des Vertrags verzichtete die Öffentlich-Rechtliche Sendeanstalt allerdings auf eine Verlängerung. 2020 bis 2022 wurde der Bambi aufgrund der Corona-Pandemie nicht verliehen.

Nach dreijähriger Pause feierte der Bambi 2023 zum 75. Jubiläum sein Comeback und wurde live vom Privatsender Sat.1 übertragen. Anschließend wechselte die Übertragung zu Amazon Prime. Im vergangenen Jahr führten Victoria Swarovski und Sasha gemeinsam als Moderatoren-Duo durch die Gala.