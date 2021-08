"Bachelor in Paradise": Diese bekannten Singles sind dabei

"Bachelor in Paradise" kehrt 2021 mit einer dritten Staffel zurück. Diese bekannten Singles sind dann in der Show zu sehen...

Chanelle, "Die Bachelorette" 2020 aus der Schweiz, macht bei "Bachelor in Paradise" mit.

"Bachelor in Paradise" erhält 2021 eine dritte Staffel. Dann können Singles, die beim "Bachelor" oder bei der "Bachelorette" nicht ihr Liebesglück gefunden haben, erneut auf die Suche gehen. Wieder mit dabei ist "Bachelor"-Star Paul Janke (39), der laut RTL auch in der neuen Staffel nicht nur hinter der Bar, sondern den Singles vor allem mit Rat und Tat zur Seite stehen soll.

Zudem hat der Sender nun auch verkündet, wer in der neuen Staffel "Bachelor in Paradise", und RTL zu sehen sein wird, dabei ist. Darunter ist mit Chanelle Wyrsch (25) unter anderem die Schweizer "Bachelorette" 2020. Außerdem am Start sind: Denise Hersing (25) - "Bachelor"-Kandidatin 2021, Denise Jessica König (28) - "Bachelor"-Kandidatin 2020, Jaqueline Bikmaz (32) - "Bachelor"-Kandidatin 2021, Karina Wagner (25) - "Bachelor"-Kandidatin 2021, Roxana Papadie (29) - "Bachelor"-Kandidatin 2018 und Samira Klampfl (27) - "Bachelor"-Kandidatin 2018.

Das sind die Single-Männer

Bei den Männern sind in der neuen Staffel dabei: Brian Dwyer (30) - "Bachelorette"-Kandidat 2018, Gustav Masurek (32) - "Bachelorette"-Kandidat 2021, Ioannis Amanatidis (31) - "Bachelorette"-Kandidat 2020, Martin Majchzrak (29) - "Bachelorette"-Kandidat 2017, Maurice Grube (26) - "Bachelorette"-Kandidat 2020, Moritz Breuninger (32) - "Bachelorette"-Kandidat 2020 und Serkan Yavuz (28) - "Bachelorette"- und "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2019.