"Avenue 5": Serie mit "Dr. House"-Star Hugh Laurie wird eingestellt

Nach zwei Staffeln ist Schluss: Die Comedyserie "Avenue 5" mit "Dr. House"-Star Hugh Laurie wird eingestellt. Das hat der US-Kanal HBO bekannt gegeben.

In "Avenue 5" spielte Hugh Laurie Kapitän Ryan Clark.

Die Sci-Fi-Comedyserie "Avenue 5" ist eingestellt und wird keine dritte Staffel erhalten. unter Berufung auf den US-Premiumkabelkanal HBO. "Wir werden keine dritte Staffel von 'Avenue 5'" in Angriff nehmen", ließ HBO gegenüber dem US-Magazin erklären.

"Avenue 5": Comedyserie spielt auf einer Weltraum-Kreuzfahrt

In "Avenue 5" verkörpert "Dr. House"-Star Hugh Laurie (63) in einer nahen Zukunft den Kapitän eines Weltraum-Kreuzfahrtschiffes, das vom Kurs abkommt. In weiteren Rollen waren Josh Gad (41), Zach Woods (38) und Himesh Patel (32) zu sehen. Die Produktion der zweiten "Avenue 5"-Staffel hatte sich durch die Corona-Pandemie erheblich verzögert. Erst im vergangenen Oktober starteten die neuen Folgen auf HBO - und damit über zwei Jahre nach der Serienpremiere.

Hauptdarsteller Laurie konnte derweil bereits ein neues Engagement ergattern. , wird er in der dritten Staffel der Spionageserie "Teheran" auftreten. Die israelische Produktion ist international auf dem Streaming-Dienst Apple TV+ beheimatet.