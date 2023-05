Autorenstreik: "Stranger Things"-Produktion muss verschoben werden

Fans warten gespannt auf die fünfte und finale Staffel der Mystery-Serie "Stranger Things". Die Macher Matt und Ross Duffer haben nun jedoch angekündigt, dass die Produktion verschoben werden muss. Der Grund ist der Autorenstreik in den USA.

Die Produktion der finalen Staffel "Stranger Thrings" muss aufgrund des anhaltenden Autorenstreiks verschoben werden. Das haben die Macher der Netflix-Serie, Matt und Ross Duffer (39), von Samstag (6. Mai) bekannt gegeben. "Das Schreiben hört nicht auf, wenn die Dreharbeiten beginnen", heißt es darin. "Obwohl wir uns darauf freuen, die Produktion mit unserer großartigen Besetzung und Crew zu starten, ist dies während dieses Streiks nicht möglich. Wir hoffen, dass bald eine faire Einigung erzielt wird, damit wir alle wieder an die Arbeit gehen können. Bis dahin - over and out."

Die einflussreiche US-Autorengewerkschaft WGA hatte Anfang Mai mitgeteilt, dass Tausende amerikanische Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren ihre Arbeit niederlegen. Der Grund für den Streik: Die Autoren fordern eine bessere Bezahlung und bessere Rahmenbedingungen für ihre Arbeit. Der Gewerkschaft zufolge befänden sich ihre rund 11.500 Mitglieder in einer "existenziellen Krise" und hätten mit immer schwierigeren Lebensbedingungen zu kämpfen. Es ginge um nichts Geringeres als das "Überleben des Autorenberufs". Im Zentrum der Kritik stehen vor allem die großen Streaming-Konzerne wie Netflix, Disney+ oder Amazon. Angesichts des enormen Wachstums der Streaming-Angebote sei mehr Gehalt und zudem eine höhere Gewinnbeteiligung für die Autoren angebracht.

Der Streik hatte bereits Auswirkungen auf die Produktion täglicher Late-Night-Shows, "Saturday Night Live" beendete vorzeitig seine Staffel und die MTV Movie & TV Awards 2023 werden ohne Live-Zeremonie an diesem Sonntag vonstattengehen. Schauspielerin Drew Barrymore (48) hatte sich mit den streikenden Autoren solidarisiert und ihre Moderation der Verleihung abgesagt.

Emotionales Ende

Details zur Handlung der fünften "Stranger Things"-Staffel und zum großen Finale sind noch nicht bekannt. "Wir haben unsere Führungskräfte zum Weinen gebracht, was ich als gutes Zeichen empfand", sagte allerdings Regisseur Matt Duffer bei einer Veranstaltung in Los Angeles im November 2022, wie . Er und sein Bruder Ross hätten die fünfte Staffel bei einem zweistündigen Treffen vorgestellt. "Die einzigen anderen Male, bei denen ich sie weinen gesehen habe, waren Budget-Meetings", sagte er.

Sie betrachteten die fünfte Staffel als "eine Kulmination aller Staffeln", erklärte zudem Ross Duffer. Sie habe von jeder anderen ein bisschen was. Vorher habe jede Staffel eine deutliche Prägung gehabt. Die dritte etwa sei ihre "große Sommer-Blockbuster-Staffel mit unserem großen Monster" gewesen, die vierte sei von "psychologischem Horror" geprägt gewesen. Man wolle nun etwas zum Ton der ersten Staffel zurückkehren, aber vom Umfang an Staffel vier anknüpfen. "Hoffentlich hat es von allem etwas", so der Regisseur.

Die Retro-Mystery-Serie "Stranger Things" gehört zu den größten Serienerfolgen des Streamingdienstes Netflix. Staffel vier aus dem vergangenen Jahr liegt mit über 1,3 Milliarden gestreamten Stunden innerhalb der ersten 28 Tage nach Erscheinen auf Platz eins .