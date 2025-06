Aus gesundheitlichen Gründen: Promi verlässt "Kampf der Realitystars"

Bei "Kampf der Realitystars" liegen in Folge sechs zwei Stars aus gesundheitlichen Gründen flach. Eine Kandidatin kehrt gar nicht in die Sala zurück, die andere wird rausgeschmissen - und freut sich. Die Neulinge Tara und Jona sorgen mit ihrer Rauswahl für eine Überraschung.

"Ein neuer Mann" ruft Giuliana Farfalla (29), als das Boot in Folge sechs (Mittwoch, 20:15 Uhr, bei RTLzwei und ) erstmals den Starstrand erreicht. "Ein Hetero", präzisiert sie fast enttäuscht, als sich der Neuling an Bord mit einem lauten "Shalalala" ankündigt. Bei dem neuen Hetero handelt es sich um Jonathan (sprich: Dschonnässen) Steinig, alias Jona.

Anita Latifi (29) begrüßt das Model als "Bruder", Can Kaplan (28) ist weniger begeistert. Jona war schließlich in der Staffel von "Germany Shore", in der ihn seine Ex-Verlobte Walentina Doronina betrogen hat. Can wirft dem Neuling nicht nur unterlassene Hilfeleistung vor. Jona soll Walentina bei ihrem Betrug sogar angefeuert haben.

Als zweiter Neuzugang kommt eine Frau. Ebenfalls hetero. Denn Tara Tabitha (31) spekuliert auf heiße Männer in der Sala. Die österreichische Reality-Queen, die in ihrem Heimatland laut eigener Aussage überall auf der Straße erkannt wird, will mit einem Krönchen in den Haaren Glamour in die Show bringen. Aber nicht mit einer Krone für zwei Euro, lästert Martin Angelo (31), der mit Taras Gestus als Trash-Sissi nichts anfangen kann.

Dezimiert ins Bestrafungsspiel

Die Realitystars ziehen dezimiert ins Bestrafungsspiel. Anouschka Renzi (60) kuriert im Bett Bauchschmerzen aus. Shawne Fielding (55) musste gleich aus gesundheitlichen Gründen abreisen. Wie wir später erfahren, kehrt sie nicht mehr zurück. Für die Gattin des Schweizer Botschafters Thomas Borer ist nach nur einer Folge, in der sie gefühlt zwei Sätze sagte, schon wieder Schluss.

Die verbliebenen Stars müssen in Zweierteams Fragen zu Europa beantworten, indem sie die Flagge des in der Frage gesuchten Landes auf einer Karte korrekt platzieren. Martin Semmelrogge (69) darf fünfmal mit einer roten Flagge intervenieren, wenn er merkt, dass seine Kollegen auf dem Holzweg sind.

Seine fünf Vetos hat der Schauspieler schnell verbraten. Die Stars verorten die Gruppe ABBA nach Großbritannien und verwechseln die Flagge Irlands mit der von Afrika (!). "Erschreckend, dass die Jugend so wenig über Europa weiß", sagt Semmelrogge. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Zur Strafe müssen sich die Promis bei einem akustischen Signal immer wieder innerhalb von 30 Sekunden in einem schmalen Areal versammeln. Jona und Dennis werden einmal nackt im Pool erwischt, in der Nacht schaffen es nicht alle Stars rechtzeitig aus den Federn.

An der "Wand der Wahrheit" rangieren die Altstars Anuschka und Martin S. ganz hinten, die mehrmals ihre Müdigkeit angedeutet haben. Sie müssen nun je einen Manager auswählen, der sich in der "Showgeschäft"-Hütte für ihre Interessen einsetzt. Stephen Dürr (50) drängt sich Martin auf, Anouschka wählt ihren Ziehsohn Dennis Lodi (29) aus. Wie zu erwarten, müssen die Manager nun für den Verbleib ihrer Schützlinge werben. Denn einer von ihnen muss sofort gehen.

Doch mit Anouschka und Martin stehen zwei Teilnehmer zur Wahl, die lieber gehen als bleiben wollen. Dementsprechend müssten ihre Vertreter eigentlich für ihren Auszug kämpfen. Doch so weit denken ihre Manager nicht. Schließlich schafft es Stephen, Dennis davon zu überzeugen, dass Anouschka keine Lust mehr hat. Unter Tränen lässt Dennis seine "Babouschka" ziehen.

Anouschka freut sich über den Rauswurf

Anouschka jubelt natürlich darüber, endlich verschwinden zu dürfen. Sie bedankt sich bei Dennis, obwohl der seine Bezugsperson doch halten wollte. Und auch Martin zeigt sich erfreut, er war wohl doch nicht so amtsmüde, wie er es in vergangenen Episoden durchblicken ließ.

Ins Safety-Spiel ziehen zwei Viererteams. Doch einer bleibt für diese Aufteilung übrig. Die Kandidaten müssen sich auf einen aus ihrer Mitte einigen, der nicht um seine Sicherheit kämpfen darf. Dennis bietet großmütig seinen Verzicht an. Weil er sowieso bei niemandem auf der Abschussliste steht - und weil er sich einen Bonus von seinem Schritt erhofft. Das denkt auch Anita. Sie wirft ebenfalls ihren Hut in den Ring und stellt ihr Manöver als großzügige Geste dar, da Dennis sie in der letzten Folge vorm Auszug rettete. Dennis gibt wieder nach und zieht in den Kampf.

Die Quartette müssen in vier Minispielen gegeneinander antreten. Nach jeder Runde wird ihre Gruppe dezimiert. Das jeweils siegreiche Team wählt einen Mitspieler aus, der safe ist. Und schickt einen der Gegner auf die Nominierungsliste. Die Mannschaft aus Dennis, Jens Hilbert (47) und den beiden Martins gewinnt zwei Spiele. Die aus Stephen, Giuliana, Can und Pinar Sevim (35) bestehende Konkurrenz folglich ebenfalls zwei. Jens und Martin S. landen aus Team eins auf der Abschussliste. In der anderen Gruppe erwischt es Pinar und Giuliana. Letztere hatte zwar mit Stephen das Zweierspiel gewonnen, doch der Ex-"Unter uns"-Star pochte erfolgreich auf das Safety-Ticket - weil er sich als gefährdeter ansieht als die Mitstreiterin.

Doch in der Sala wartet die nächste Wendung. Denn Anita wird, wie zu erwarten war, für ihren "Verzicht" belohnt. Sie darf sich auf die Safety-Liste setzen. Und einen Konkurrenten von dort entfernen. Sie wählt natürlich Stephen aus. Normalerweise wäre Stephen bei der "Stunde der Wahrheit" mit Arabella Kiesbauer nun fällig. Doch durch Anouschkas Exit außerhalb der Reihe und Shawnes Auszug aus gesundheitlichen Gründen muss nur ein Star gehen. Nur die Neulinge Jona und Tabita haben eine Stimme. Und die geht nicht an Stephen, sondern ohne Begründung an Martin Semmelrogge. Die Rettung durch seinen Manager war nur von kurzer Dauer.