Aus bei "Die Bergretter": Verlässt Sebastian Ströbel die Serie?

Steigt Sebastian Ströbel tatsächlich aus "Die Bergretter" aus? Nachdem bereits drei Stars die ZDF-Serie verlassen haben, droht nun der nächste Exit. Was ist dran an den Gerüchten?

Schlechte Nachrichten für alle Fans von "Die Bergretter" – der nächste Ausstieg droht. Sebastian Ströbel könnte schon bald nicht mehr als Markus Kofler in der Serie zu sehen sein.

Die vierte Folge der aktuellen Staffel könnte gleichzeitig den vierten Ausstieg bedeuten. Bereits zu Beginn mussten die Zuschauer den Serientod von Jessika Pollath (Maxi Warwel) verkraften. Nur eine Episode später verabschieden sich zwei weitere Schauspieler aus dem "Bergretter"-Cast. Simon Plattner (Ferdinand Seebacher) und Dr. Verena Auerbach (Gundula Niemeyer) verlassen den Drehort Ramsau. Eine Rückkehr ist ungewiss.

"Bergretter" Sebastian Ströbel könnte das Serien-Aus als Nächsten treffen

Doch damit nicht genug. Auch Markus Kofler scheint nach den letzten Ereignissen nicht abgeneigt, einen Schlussstrich unter seine Zeit bei den Bergrettern zu ziehen. So entschließt er sich in der am Donnerstag (30. März) ausgestrahlten Folge "Schamlos" Nina auf ihre Himalaya-Expedition zu begleiten. Das könnte nach fast zehn Jahren das Aus für Sebastian Ströbel (46) in der ZDF-Serie bedeuten. Bereits im Jahr 2014 gab er sein Debüt als Markus Kofler und ist seitdem nur noch schwer wegzudenken.

Hat Sebastian Ströbel endgültig genug von "Die Bergretter"?

Eine Antwort auf diese Frage wird wohl erst das "Bergretter"-Finale liefern. In der Mediathek ist dieses bereits abrufbar. Im ZDF läuft die letzte Folge der aktuellen Staffel am 13. April. Fans müssen sich also noch eine Weile gedulden.

Einen kleinen Hinweis auf den Verbleib von Sebastian Ströbel geben aber die aktuellen Dreharbeiten der 15. Staffel. Diese haben bereits begonnen und das mit Markus Kofler vor der Kamera.

Endgültig könnte der Abschied dafür von Gundula Niemeyer (45) gewesen sein. In der Serie spielt sie die Klinikärztin Dr. Verena Auerbach. Die laufenden Dreharbeiten finden jedoch ohne die Schauspielerin statt. Es sieht so aus, als ob die Bergretter in Zukunft ohne Gundula Niemeyer auskommen müssten.