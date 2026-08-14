Aus aktuellem Anlass: RTL ändert kurzfristig das Programm

In Deutschland wüten derzeit mehrere Waldbrände. Vor allem im Hürtgenwald in Nordrhein-Westfalen ist die Lage angespannt. RTL kündigte hierzu nun eine Sondersendung für den Freitagabend an.

Bereits am Donnerstag meldeten die Behörden im Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen, dass Nahe Hürtgen etwa 25 Hektar Wald brennen. Stand heute sind Hunderte Hektar betroffen und laut WDR etwa 300 Einsatzkräfte vor Ort, darunter 25 Soldaten der Bundeswehr.

Neben diesem aktuell schwersten Waldbrand in Deutschland gibt es jedoch auch noch weitere kleinere Brände etwa im Berchtesgadener Land. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zudem vor der insgesamt hohen Waldbrandgefahr in Mittel- und Süddeutschland. RTL ändert aus diesem Anlass sein heutiges Programm.

Sondersendung zum Thema Waldbrände

Am Freitag, 14.08., 20.15 Uhr plant der Privatsender eine Sondersendung zum Thema Waldbrände. Laut Ankündigung soll die viertelstündige Sonderprogrammierung die Lage vor Ort abbilden und Experten dazu befragt werden, wie gut Deutschland auf Waldbrände vorbereitet ist.

Bisher hat nur der in Köln ansässige Privatsender RTL eine solche Sondersendung angekündigt. ARD, ZDF und der aus der Region berichtende WDR haben noch keine Programmänderungen anlässlich der aktuellen Extremlage in der Eifel bekanntgegeben.