Auftakt der Bundesliga: So sehen Fans alle Spiele der Saison live

Die Bundesliga startet am Freitag in ihre 61. Saison. Ob die Dominanz der Bayern dieses Jahr ein Ende findet, können Fans Woche für Woche live verfolgen - auf diesen Sendern.

Bayern München, Bayern München, Bayern München... Die Fußball-Bundesliga kennt seit mehr als einem Jahrzehnt nur einen Verein, der am Saisonende die Meisterschale stemmen darf. Vergangene Saison war es zwar denkbar knapp, doch weil Borussia Dortmund am letzten Spieltag in einem Heimspiel gegen Mainz 05 nicht gewinnen konnte, feierten die Bayern ihren elften Titel in Serie. Wer die komplette Saison 2023/24 live verfolgen möchte, macht das auf diesen Sendern.

Wie in den vergangenen Jahren teilen sich Pay-TV-Sender Sky und das Sport-Streamingportal DAZN die Übertragungsrechte der Fußball-Bundesliga. Auch an der inzwischen bereits etablierten Struktur ändert sich nichts: DAZN zeigt exklusiv die Spiele am Freitagabend um 20:30 Uhr sowie die Sonntagspartien um 15:30 Uhr, 17:30 Uhr und 19:30 Uhr. Insgesamt sind das 106 Spiele.

Live sehen Fans und Interessierte alle anderen Spiele Deutschlands höchster Spielklasse bei Sky. Das bedeutet 166 Spiele in 33 Konferenzen am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr und während englischer Wochen um 20:30 Uhr. Darüber hinaus hat Sky die Übertragungsrechte an den Einzelpartien der Konferenzen sowie der Relegationsspiele (insgesamt 170 Begegnungen) sowie der Samstagabendspiele um 19:30 Uhr und den Supercup (33 Spiele).

Bundesliga im Free-TV: Ein seltenes Vergnügen

Das Free-TV-Paket sicherte sich Sat.1 und umfasst drei Einzelspiele der ersten Bundesliga: Den Auftakt zwischen Werder Bremen und Bayern München am Freitag um 20:30 Uhr sehen Fans ebenso live in Sat.1 wie eine Partie des letzten Spieltags der Hinrunde sowie des ersten Spieltags der Rückrunde. Im Netz bietet Sat.1 auf ran.de jeweils Livestreams dieser Partien an, zum Auftakt die Partie zwischen Bremen und Bayern am Freitagabend um 20:30 Uhr.

Darüber hinaus sind in dem Paket die Rechte am ersten Spieltag der zweiten Liga, des Supercups sowie der Relegation enthalten. In Summe sind das neun Free-TV-Partien, die in Sat.1 entweder schon zu sehen waren (wie der Supercup vergangenes Wochenende) oder noch zu sein werden. Stichwort zweite Liga: Die ist bis auf das Montagabendspiel, das auf Sport1 läuft, zu allen Anstoßzeiten live ausschließlich bei Sky zu sehen.