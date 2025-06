Auf diese Fußball-Highlights können sich die Fans noch freuen

Die Champions League hat mit Paris Saint-Germain ihren diesjährigen Sieger gefunden. König Fußball hat aber noch weit mehr im Köcher: WM-Quali, Nations League, Frauen-EM und der aufgeblähten Club-WM sei Dank.

Die Bundesliga-Meisterschaften und -Relegationen sind entschieden, die Sieger der Champions League, Europa League und Conference League gekürt. Doch keine Sorge: König Fußball hat für diesen Sommer noch lange nicht fertig. Bevor sich die erste und zweite Bundesliga im August zurückmeldet, steht ein Schwung an WM-Qualifikationsspielen, das Finale der Nations League, die EM der Frauen sowie die Club-WM in den Startlöchern.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Nations League

Aus deutscher Sicht geht es schon am kommenden Mittwoch munter und mit einem schweren Gegner vor der Brust weiter. Im Halbfinale der Nations League gilt es für die deutsche Nationalmannschaft, Portugal mitsamt Cristiano Ronaldo (40) zu besiegen und ins Finale einzuziehen. Anstoß ist um 21:00 Uhr in der Münchner Allianz-Arena, das ZDF überträgt die Partie.

Je nach Ausgang spielt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) dann entweder um 15:00 oder um 21:00 Uhr am kommenden Sonntag. Die frühere Partie ist das Spiel um Platz drei, das spätere das Finale der Nations League. Gegen wen es für die deutsche Nationalmannschaft geht, entscheidet sich am Donnerstag. Klangvoll wird es so oder so: Das zweite Halbfinale bestreiten Spanien und Frankreich. Das Spiel mit deutscher Beteiligung zeigt RTL.

Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026

Ebenfalls diese Woche geht es mit dem dritten Spieltag in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA weiter. Am 6. und 7. Juni sowie Anfang nächster Woche sind die Gruppen G, H, I, J und K im Einsatz. Fußballerische Leckerbissen finden sich aber nur vereinzelt, in den meisten Fällen sind es Spiele der Marke "David vs. Goliath" oder von zwei kleineren Verbänden. Spannend könnte es am Freitag ab 20:45 Uhr im Duell Norwegen gegen Italien werden.

Deutschland ist bei der WM-Quali derweil erst nach dem Bundesligastart im Einsatz: In Gruppe A wartet am 4. September um 20:45 Uhr Slowakei auf das Team von Julian Nagelsmann, am 7. September geht es ebenfalls um 20:45 Uhr gegen Nordirland und erst am 10. Oktober zur gleichen Uhrzeit gegen Luxemburg.

Die vergrößerte Club-WM

Aber nicht nur Fans der Nationalmannschaft kommen auf ihre Kosten. In neuem, wesentlich umfangreicheren Format startet am 14. Juni die Klub Weltmeisterschaft, die sich bis zum 13. Juli erstreckt. Waren zuvor nur sieben Teams involviert, sind es 2025 erstmals 32 Mannschaften, die um den Titel konkurrieren. Zwei davon stammen aus Deutschland: Bayern München und Borussia Dortmund. Der Rekordmeister ist erstmals am 15. Juni gegen Auckland City FC im Einsatz, Anstoß ist um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Der BVB bekommt es am17. Juni mit Fluminense Rio de Janeiro ebenfalls um 18:00 Uhr zu tun.

Da das Turnier in den USA stattfindet, müssen sich die Fans zuweilen an absurde Anstoßzeiten gewöhnen. So findet etwa das zweite Gruppenspiel der Bayern gegen Boca Juniors um 3:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit statt. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung gibt es in Sat.1, auf Joyn sowie ran.de zu sehen. Sämtliche Spiele - ebenfalls kostenlos - können via Dazn gestreamt werden.

Die EM der Frauen

Ab circa der Hälfte der Club-WM überschneidet sich das Turnier mit der Europameisterschaft der Frauen. Am 2. Juli startet diese in der Schweiz und geht bis zum Finale am 27. Juli. Das Team von Bundestrainer Christian Wück (51) befindet sich gemeinsam mit Polen, Dänemark und Schweden in Gruppe C, Titelverteidiger ist England. Alle Spiele der Europameisterschaft werden live im Free-TV oder im Stream bei ARD und ZDF übertragen.