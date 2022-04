Auch Staffel zwei von "Bridgerton" bricht Rekorde

In der zweiten Staffel des Netflix-Hits "Bridgerton" geht es nicht ganz so heiß her - die Fans schalten aber trotzdem ein. Die neuen Folgen können bereits einen Rekord verzeichnen.

06. April 2022 - 11:16 Uhr | (hub/spot)

Simone Ashley und Jonathan Bailey in der zweiten Staffel von "Bridgerton". © Netflix/Liam Daniel

Die Serie "Bridgerton" hat erneut einen Rekord auf dem Streamingdienst Netflix gebrochen. Seit dem 25. März können Fans die zweite Staffel aufrufen. In den neuen Folgen stehen Kate Sharma (Simone Ashley, 27), ihre Schwester Edwina (Charithra Chandran, 25) und Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey, 33) im Mittelpunkt. Ob Lord Bridgerton dabei wie seine Schwester Daphne (Phoebe Dynevor, 26) in der ersten Staffel die große Liebe findet, interessiert die Zuschauerinnen und Zuschauer offenbar sehr. Neue Zahlen zeigen, dass die Serie in einer Woche über 250 Millionen Stunden lang angesehen wurde. Neuer Rekord hat "Bridgerton" damit den Netflix-Rekord für die meistgesehene englischsprachige Fernsehserie gebrochen. 251,7 Millionen Stunden in nur sieben Tagen wurde Staffel zwei demnach abgerufen, wobei 193 Millionen Stunden allein am ersten Wochenende anfielen. Die Netflix-Serie, die im London der Regency-Epoche spielt, rangierte zudem in 93 Ländern unter den Top Ten. Auch die erste Staffel aus dem Jahr 2020 feierte noch einmal ein Comeback in der Hitliste und kam "Deadline" zufolge erneut auf 53 Millionen Stunden. Der einzige Rekord, den "Bridgerton" auf Netflix nicht schlagen konnte, ist der von "Squid Game". Die südkoreanische Serie hält die Bestmarke für die meistgesehene Show in einer Woche auf der Streamingplattform. Im Zeitraum vom 27. September 2001 an kam sie auf 571,8 Millionen Stunden. Im Oktober 2021 hatte Netflix bekannt gegeben, dass "Squid Game" der größte Serienstart aller Zeiten auf dem Streamingdienst gelungen ist. 111 Millionen Accounts hatten zu diesem Zeitpunkt seit dem Erscheinen der Serie am 17. September eingeschaltet. Zuvor galt die erste Staffel "Bridgerton" (82 Millionen Haushalte im ersten Monat) als meistgesehene Netflix-Serie aller Zeiten.