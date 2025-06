Auch Patricia Blanco zieht in die "Villa der Versuchung"

Auch Patricia Blanco wagt sich in die "Villa der Versuchung"! In der Sat.1-Show müssen Promis auf Luxus verzichten - und genau das dürfte für die Tochter von Roberto Blanco zur echten Herausforderung werden. "Sparen ist nicht so meins", gibt sie zu.

Die Hausgemeinschaft der "Villa der Versuchung" wächst. Sat.1 gibt Patricia Blanco (54) als nächste Kandidatin der Realityshow bekannt. Die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco (88) stellt sich ab dem 7. Juli 2025 in Sat.1 einem Sozialexperiment. Die prominenten Teilnehmer müssen auf Luxus verzichten. Gönnen sich die Stars Annehmlichkeiten, wird das Preisgeld von 250.000 Euro reduziert.

"Sparen und taktieren mit Geld ist nicht so meins"

"Ich finde die Herausforderung super", erklärt Patricia Blanco in einem Video, das Sat.1 in den Das Format sei wie auf sie zugeschnitten, findet die gelernte Hotelfachfrau. "Sparen und taktieren mit Geld ist nicht so meins", gesteht sie. Sie freut sich auf "Fun, Streit und sonstiges". Erfahrung mit Reality-TV bringt Patricia Blanco reichlich mit. Sie war unter anderem schon im Dschungelcamp, im "Sommerhaus der Stars" und bei "Promis unter Palmen".

"Villa der Versuchung": Diese Stars sind schon dabei

Vor Patricia Blanco hat Sat.1 sukzessive weitere Bewohner der "Villa der Versuchung" bekannt gegeben. Als erster Kandidat wurde Jimi Blue Ochsenknecht (33) vorgestellt. Der Schauspieler, der bislang wenig Reality-TV-Erfahrung mitbrachte, startet 2025 richtig durch: Neben der "Villa der Versuchung" steht er auch für die Datingshow "Are You The One" vor der Kamera.

Mit Georgina Fleur (35), Jasmin Herren (46), Sara Kulka (34), Gigi Birofio (26) und Kate Merlan (38) folgten Promis mit viel einschlägiger Erfahrung. TV-Schrotthändler Manni Ludolf (62) war schon bei "Kampf der Realitystars", "GZSZ"-Darsteller Raúl Richter (38) im "Sommerhaus der Stars".

Insgesamt sollen 14 Stars auf harten Matratzen schlafen. Fünf Namen folgen also noch. Die "Villa der Versuchung" mit Moderatorin Verona Pooth (57) startet am 7. Juli 2025 um 20:15 Uhr in Sat.1 und dem Streamingdienst Joyn.