Arte zeigt die Doku "Maradona, der Goldjunge"

Weltweit trauern Fans, Fußballprofis und ehemalige Kollegen um die verstorbene Fußballlegende Diego Maradona. Arte zeigt ein Porträt.

Diego Maradona (1960-2020) war einer der besten Fußballspieler aller Zeiten. Obwohl der jüngste Krankenhausaufenthalt bereits von gesundheitlichen Problemen zeugte, ist der Argentinier am Mittwoch doch überraschend verstorben. Wer sich an die Glanzzeiten und die ähnlich extremen Tiefs des Mannes mit der berühmt-berüchtigten "Hand Gottes" erinnern möchte, sollte sich den 4. Dezember notieren. Arte zeigt dann um 21:55 Uhr das Porträt "Maradona, der Goldjunge". In der Mediathek steht die Doku bereits zur Verfügung.

Darum geht es in der Doku

Maradona wurde verehrt wie ein Heiliger: Die Karriere des Fußballgottes begann bereits mit 16 Jahren in der argentinischen Nationalmannschaft und führte über zahlreiche Auf und Abs. Unvergessen bleibt die Fußballweltmeisterschaft 1986 in Mexiko, samt seines berüchtigten Hand-Tores und seinem zweiten Tor, das die FIFA später zum "Tor des Jahrhunderts" kürte und Argentinien den Weg ins Finale freimachte. Die argentinische Mannschaft wurde Weltmeister.

Doch so heldenhaft der Aufstieg Maradonas auch war, so schnell und heftig kam auch sein Fall. 1994 noch gesperrt wegen Dopings, folgten später mehrere Drogenskandale und der Verdacht auf Verbindungen zur Mafia. 1997 beendete Maradona seine Karriere als Fußballer. Sein gesundheitlicher Zustand war bereits schwer gezeichnet, als er am 25. November in der Nähe von Buenos Aires verstarb. Argentinien ordnet drei Tage Staatstrauer an, weltweit nimmt die Fußballgemeinschaft Abschied.

Diego Maradona starb am 25. November im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt.