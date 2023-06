Arnold Schwarzeneggers Serie "Fubar" bekommt zweite Staffel

Bereits drei Wochen nach dem Start der ersten Staffel der Serie "Fubar" steht fest: Das Erfolgsformat mit Action-Star Arnold Schwarzenegger geht mit einer zweiten Staffel in die nächste Runde.

Seit dem Auftakt der neuen Actionserie "Fubar" auf Netflix am 25. Mai wurde die Serie nach Angaben des Streamingdienstes weltweit bereits 219 Millionen Stunden geschaut, in dieser Woche war "Fubar" dort auf Platz eins der beliebtesten Sendungen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Kein Wunder also, dass Netflix am gestrigen Samstag (17. Juni) bereits kurz nach dem Start eine weitere Staffel des Serien-Hits ankündigte. Hollywood-Terminator Arnold Schwarzenegger (75) zeigte sich darüber hoch erfreut. Dort jubelte er: "Das Sequel ist in der Tasche. Crunchies sind im Kuchen. #FUBAR Staffel 2 ist gestartet! VIELEN DANK AN EUCH ALLE!"

Glückwünsche von Sohn Patrick Schwarzenegger

Arnies frohe Botschaft sorgte bei seiner Fangemeinde für große Begeisterung, als erster Gratulant zu der Erfolgsmeldung war jedoch sein Sohn Patrick Schwarzenegger (29) in den Kommentaren zur Stelle, der seinem Vater mit einem kurzen "Congrats!" auf die Schulter klopfte.

Schwarzenegger spielt in "Fubar" einen CIA-Agenten, der kurz vor seinem Ruhestand herausfindet, dass seine Tochter (Monica Barbaro, 33) ebenfalls für den Geheimdienst arbeitet. Die Entwicklung der actionreichen Geschichte zwingt die beiden recht bald zu einer unfreiwilligen, jedoch unterhaltsamen Zusammenarbeit.