"Are You The One - Realitystars in Love": Starttermin und Kandidaten

22 Singles, ein Ziel: In der fünften Staffel von "Are You The One - Realitystars in Love" suchen die Kandidatinnen und Kandidaten ab dem 13. August auf RTL+ nach ihrem Perfect Match. Das ist das Teilnehmerfeld.

Für die "Are You The One - Realitystars in Love"-Kandidatinnen und Kandidaten geht es nach Thailand.

Reality-Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden: Die fünfte Staffel von "Are You The One - Realitystars in Love" startet am 13. August , wie RTL bekannt gab. Der Sender stellt 21 Folgen und eine Reunion-Episode in Aussicht. 22 Singles müssen sich in Thailand auf die Suche nach ihrem "Perfect Match" begeben - darunter auch Jimi Blue Ochsenknecht (33). Dieser wird als Nachzügler dazustoßen.

Diese Single-Männer sind dabei

Den Schauspieler sowie die Reality-Bekanntheiten Sandra Janina (25), Sidar Sahin (26) und Kevin Nije (29) hatte RTL bereits als Teilnehmer enthüllt. Nun stehen auch die weiteren Kandidaten fest. Calvin Ogara (22) und Lennert (25) aus "Too Hot To Handle Germany" feiern in der neuen Staffel ihr Wiedersehen. Auch Xander Stephinger (27) und Nico (29) kennen sich schon: Sie nahmen 2024 an dem Format "Make Love, Fake Love" teil.

Calvin Steiner (24) gab bei "Temptation Island VIP" 2023 den Verführer und setzte seine Reality-Karriere 2024 mit "Germany Shore" fort. Jonny Jaspers (32) startete seine Reality-Karriere 2022 bei "Temptation Island", wo er seine spätere Partnerin Laura Peuker kennenlernte. Zusammen waren sie auch bei "Ex on the Beach" und "Prominent getrennt" zu sehen.

Leandro Fünfsinn (24) gab sein Reality-TV-Debüt 2023 bei "Love Island". Mit Yeliz Koc (31) sicherte er sich im folgenden Jahr bei "Love Island VIP" den zweiten Platz. Kandidat Oliver Ginkel (27) wurde 2025 bei "Make Love, Fake Love" Zweiter - Karina Wagner entschied sich im Finale gegen ihn. Das männliche Teilnehmerfeld vervollständigt Robert (29), bekannt aus Formaten wie "Forsthaus Rampensau" und "Love Island Polen".

Diese Kandidatinnen suchen nach dem richtigen Partner

Single-Frauen Henna (26) und Joanna (27) sammelten bereits "Are You The One?"-Erfahrung und sind erstmals bei dem VIP-Ableger der Show zu sehen. Kandidatinnen Beverly (32) und Elli (27) waren schon bei "Ex on the Beach" zu sehen. Hati Suarez ging in diesem Jahr bei "Kampf der Realitystars" leer aus, Kandidatin Antonia (25) nahm 2022 an "Germany Shore" teil. Nelly (23) sucht ein Jahr nach ihrer "Beauty and the Nerd"-Teilnahme erneut nach dem Liebesglück - schon in der dritten Folge musste sie damals die Show verlassen. Viktoria Miller (23) musste im vergangenen Jahr bei "Love Island VIP" einen frühen Exit hinnehmen. Zuvor hatte sie bei "Temptation Island" erstmals die Reality-Bühne betreten.

Kandidatin Ariel (22) ist aktuell mit Ex-Partner Giuliano Hediger bei "Prominent getrennt" zu sehen. Sie hatten sich 2023 in der Reality-Show "Love Fool" kennengelernt und bekamen ein Jahr darauf eine Tochter. Zwei Monate später gaben sie ihre Trennung bekannt.

Das Konzept der Kuppelshow

Bei "Are You The One - Realitystars in Love" gibt es 200.000 Euro für das Teilnehmerfeld zu gewinnen. Die Voraussetzung: Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen alle in der "Matching Night" den perfekten Partner oder die perfekte Partnerin gefunden haben. Wer am besten zu wem passt, wird vorher mithilfe von Persönlichkeitstests ermittelt. Die Moderation der Kuppelshow übernimmt erneut Sophia Thomalla (35).