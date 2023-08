"Are You the One? Reality Stars in Love": Alle Infos zu Staffel drei

Die dritte Staffel der Kuppelshow "Are You the One? Reality Stars in Love" steht in den Startlöchern. Was erwartet die Zuschauer in den neuen Folgen?

Die Männer der dritten Staffel "Are You the One? Reality Stars in Love".

Die dritte Staffel "Are You The One? Reality Stars in Love" ist ab 17. August abrufbar. Die Moderation übernimmt wie gewohnt Sophia Thomalla (33). In den 21 neuen Folgen (in Folge 22 wird das Wiedersehen gefeiert) gehen einmal mehr Reality-TV-erfahrene Kandidatinnen und Kandidaten auf die Suche nach ihrem "Perfect Match".

Das Konzept

Die Reality-Datingshow "Are You The One?" wird seit 2020 ausgestrahlt. Ab Dezember 2022 lief die vierte Staffel. Vom Ableger "Are You The One? Reality Stars in Love", in dem die Kandidatinnen und Kandidaten bereits Reality-TV-Erfahrung mitbringen, liefen 2021 und 2022 zwei Staffeln. Das Konzept ist in beiden Formaten gleich. Je zehn Single-Männer und -Frauen werden von der Produktion zu sogenannten "Perfect Matches" gepaart. Was auf dem Blatt Papier steht, muss dann in der Praxis getestet werden: Die Singles lernen sich in einer Villa kennen und müssen ihr "Perfect Match" finden.

In Challenges können sie sich dabei auch Dates erspielen und in den zweisamen Stunden intensivere Gespräche führen. Bei den sogenannten "Match Box"-Entscheidungen kann die Gruppe herausfinden, ob gewisse Paare wirklich ein "Perfect Match" sind. In den regelmäßigen "Matching Nights" werden darüber hinaus alle Paarungen getestet. Gibt es Abende, an denen keine korrekten Paarungen gefunden werden, kommt es zum "Blackout" und die Gewinnsumme wird verringert. Sind am Ende der Staffel alle "Perfect Matches" richtig, winkt ein gemeinsames Preisgeld von 200.000 Euro.

Von insgesamt sechs Staffeln haben es die Singles fünfmal geschafft, mit der richtigen Strategie die richtigen Konstellationen zu finden. In der ersten Staffel "Are You The One? Reality Stars in Love" gingen die Teilnehmenden leer aus.

Die Teilnehmerinnen

Unter den Kandidatinnen befindet sich Sandra Sicora (30) aus Köln, die Reality-Fans durch die Formate "Ex on the Beach" (2021), "#Couple Challenge" (2022) und "Temptation Island VIP" (2022) in Erinnerung geblieben sein dürfte und von sich sagt: "Wenn ich merke, dass ein Typ sich anderweitig umschaut, verliere ich das Interesse." Christina "Shakira" (25) aus Queidersbach und Kim Virginia (27) aus Miami vertreten die Formate "Der Bachelor" und "Bachelor in Paradise".

Paulina (20) aus Köln wagte sich 2022 an den Strand von "Ex on the Beach", Alicia (29) aus Neuried sah man 2021 bei "Temptation Island" und Jenny (25) aus Köln stand für "Love Island" (2021) und "Eating with my Ex" (2022) vor der Kamera. Mit Marie (26) aus Wels, Sabrina (26) aus Wien und Stefanie (26) aus Augsburg sind auch drei erfahrene "Are You The One?"-Kandidatinnen aus regulären Staffeln dabei. Und nicht nur Datingshow-Profis gehen an den Start: Darya (30) aus München nahm 2015 an der Modelshow "Germany's next Topmodel" teil und war für ihre Schlagfertigkeit bekannt.

Die Teilnehmer

Der Kandidat, der in Staffel drei mit der meisten Reality-Show-Erfahrung aufwarten kann, ist Mike Heiter (31) aus Essen, der in den Formaten "Love Island" (2017), "Sommerhaus der Stars" (2019), "Die große Dschungelshow" (2021) oder "Kampf der Realitystars" (2021) zu sehen war. Marvin (28) aus Aachen ist nicht nur der kleine Bruder von Reality-King Calvin Kleinen (31), er sammelte zum Beispiel in "#Couple Challenge - Winter Edition (2022)" auch schon TV-Erfahrung. Paco Herb (27) aus Hannover geht als "Love Island"-Gewinner von 2021 in die Sendung und war auch schon im "Kampf der Realitystars" zu sehen. Danilo Cristilli (26) aus Villingen-Schwenningen kennen Reality-Fans aus den Formaten "Love Island" und "Germany Shore".

Des Weiteren mit dabei sind: die "Germany Shore"-Kandidaten Elia (30) aus Schaffhausen und Peter (25) aus Zürich, die "Bachelorette"-Teilnehmer Emanuell (30) aus München und Steffen (28) aus Oldenburg, der "Make Love, Fake Love"-Kandidat Fabio (30) aus München und der "Ex on the Beach"-Absolvent Martini "Teezy" (28) aus Düsseldorf.

Der 21. Kandidat und damit Nachrücker der diesjährigen Staffel ist Max (26), Personal Trainer und Barkeeper aus Waghäusel. Er hat die Dating-Sendung "Make Love, Fake Love" mit Yeliz Koc (29) Anfang des Jahres ordentlich aufgemischt.

Erste Einblicke

verspricht eine "Are You The One?"-Staffel, die dieses Mal unter der Sonne Thailands entstand, wie sie im Buche steht. Die Kandidatinnen und Kandidaten feiern ausgelassene und freizügige Poolpartys, kommen sich bei Turteleien näher und Küsse fallen. Zudem kommt es unter anderem bei Sandra Sicora zu Tränen, lautstarke Streits inklusive Rangeln werden ausgetragen und Paco Herb stellt richtig fest: "Wir sind nicht bei 'Love Island', sondern 'Are You The One?'. Hier muss ein bisschen Strategie ran."