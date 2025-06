ARD-Talkshow "Maischberger": Die Gäste und Themen am Montag

In der ARD-Talkshow "Maischberger" begrüßt Moderatorin Sandra Maischberger am Montag unter anderem Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Das sind die Themen.

Die nächste Ausgabe der ARD-Talkshow "Maischberger" wird am Montag, dem 30. Juni, ab 22:30 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Themen der kommenden Sendung.

Um welche Themen geht es in der ARD-Talkshow "Maischberger" am Montag?

Debattenklima in Deutschland - Darüber diskutieren im Studio Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und die Grünen-Abgeordnete Katrin Göring-Eckardt.

Merz' Wirtschaftspolitik und die Verantwortung von Unternehmen - Zu diesem Thema stellt sich Michael Otto, Unternehmer und Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats der Otto Group, den Fragen von Sandra Maischberger.

Welche Talkgäste diskutieren bei Sandra Maischberger in dieser Sendung?

Wolfram Weimer (Kulturstaatsminister)

Katrin Göring-Eckardt, (B'90/Grüne, Bundestagsabgeordnete)

Michael Otto (Unternehmer)

Es kommentieren:

Helge Fuhst (Moderator ARD/Tagesthemen)

Paul Ronzheimer (stellvertretende Bild-Chefredakteur und Kriegsreporter )

Anna Lehmann (Leiterin des Parlamentsbüros der taz)

Die ARD-Talkshow "Maischberger"

Die Talkshow "Maischberger" läuft zwei- bis dreimal in der Woche, meist dienstags und mittwochs sowie an ausgewählten Terminen auch montags, im Ersten. Produziert wird das Live-Format im Fernsehstudio in Berlin-Adlershof und in den WDR-Studios Köln. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Ausgabe gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.

In "Maischberger" kommen Politiker, Experten, Medienleute, Künstler und andere Meinungsführer zusammen, um in einer intensiven Diskussionsrunde ihre Standpunkte zu vertreten und gemeinsam darüber zu debattieren. Die Themenpalette ist breit gefächert und spiegelt die Vielfalt der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen Deutschland und die Welt konfrontiert sind.

Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich-rechtlichen Sender zur Verfügung.