ARD-Talkshow "Caren Miosga": Thema und Gäste am Sonntag

In der ARD-Talkshow "Caren Miosga" begrüßt die Moderatorin am Sonntag unter anderem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Das ist das Thema.

Caren Miosga diskutiert sonntags in ihrer ARD-Talkshow mit prominenten Gästen.

Die nächste Ausgabe der politischen ARD-Talkshow "Caren Miosga" findet am Sonntag, dem 25. Mai, ab 21:45 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.

Um welches Thema geht es in der ARD-Talkshow "Caren Miosga" am Sonntag?

Das Thema der Sendung lautet: "Müssen wir für unseren Wohlstand mehr arbeiten, Herr Linnemann?"

Deutschlands Wirtschaft stagniert, die "Wirtschaftsweisen" senkten kürzlich ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr. Der Sachverständigenrat mahnte tiefgreifende Reformen an.

Der in die Sendung geladene CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und Bundeskanzler Friedrich Merz nehmen hingegen die Bevölkerung in die Pflicht. Arbeiten die Deutschen zu wenig?

Doch welche Rahmenbedingungen kann der Staat den Bürgern für die geforderte Mehrarbeit bereitstellen? Welche Anreize will die neue Bundesregierung bieten, um Arbeit attraktiver zu machen? Und wie lange wird der einzelne Arbeitnehmer angesichts einer immer älter werdenden Gesellschaft berufstätig sein?

Welche Gäste diskutieren bei Caren Miosga in der Sendung?

Carsten Linnemann (CDU-Generalsekretär)

Christine Benner (Erste Vorsitzende der IG Metall)

Moritz Schularick (Ökonom, Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft)

Die ARD-Talkshow "Caren Miosga"

Die wöchentliche Talkshow "Caren Miosga" aus dem TV-Studio in Berlin-Adlershof bietet einen tiefgründigen Einblick in aktuelle politische und gesellschaftliche Themen und zeichnet sich durch einen informativen und sachlichen Diskussionsstil aus. Moderiert wird die Sendung seit der ersten Ausgabe am 21. Januar 2024 von der erfahrenen Journalistin Caren Miosga (geb. 1969), die als "Tagesthemen"-Moderatorin bekannt wurde.

In jeder Ausgabe lädt die in Peine, Niedersachsen, geborene Caren Miosga Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft ein, um über brisante Themen zu debattieren, die Deutschland und die Welt bewegen. Die Show zielt darauf ab, unterschiedliche Perspektiven und Meinungen zu präsentieren und durch fundierte Diskussionen ein umfassenderes Verständnis der jeweiligen Themen zu fördern.

Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich-rechtlichen Sender zur Verfügung.