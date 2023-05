ARD stellt "Live nach Neun" zum Jahresende ein

Ab nächstem Jahr wird die Unterhaltungssendung "Live nach Neun" in der ARD zugunsten der Mediathek eingestellt. Was an den regelmäßigen Sendeplatz kommt, ist noch nicht bekannt.

11. Mai 2023 - 10:52 Uhr | (mia/spot)

Isabel Varell und Peter Grossmann in "Live nach Neun". © WDR/Annika Fußwinkel