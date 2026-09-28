ARD muss kurzfristig das Programm ändern – das ist der Grund

Die ARD-Sendung "Konfrontation: Markus Feldenkirchen trifft Bärbel Bas" ist kurzfristig aus dem Montagabend-Programm verschwunden. Grund dafür ist eine Absage der SPD-Politikerin "aus familiären Gründen", wie der Sender mitteilt.

Markus Feldenkirchen wollte in seiner "Konfrontations"-Reihe Bärbel Bas interviewen. Das wurde vorerst jedoch nichts.

2025 Getty Images/Matthias Nareyek 2 Markus Feldenkirchen wollte in seiner "Konfrontations"-Reihe Bärbel Bas interviewen. Das wurde vorerst jedoch nichts.

Bärbel Bas wird am Montagabend nicht wie geplant im Ersten zu sehen sein.

2026 Getty Images/Sean Gallup 2 Bärbel Bas wird am Montagabend nicht wie geplant im Ersten zu sehen sein.

Eigentlich war für den Montagabend eine neue Ausgabe von Markus Feldenkirchens politischem Reportage- und Gesprächs-Format "Konfrontation" geplant, das in unregelmäßigen Abständen im Ersten gesendet wird. Doch aus der angedachten Folge mit Bärbel Bas wird vorerst nichts. Die SPD-Politikerin hat das Interview mit dem "Spiegel"-Journalisten kurzfristig abgesagt, wie die ARD mitteilt.

Gegenüber der Agentur teleschau verrät eine Sprecherin des Senders: "Bärbel Bas hat aus familiären Gründen Ende letzter Woche alle Termine abgesagt. So auch das Interview für die Sendung 'Konfrontation', das für vergangenen Freitag geplant war. Aus diesem Grund musste der Sendetermin verschoben werden. Ein neuer Termin steht aktuell noch nicht fest."

Stattdessen wird um 22.50 Uhr am Montag, 28. September, zunächst "Paris: Liebe, Luxus, Likes" und anschließend um 23.35 Uhr "ARD History: Stuttgart 21 - Die Jahrhundertbaustelle" im Ersten ausgestrahlt. Wann "Konfrontation: Markus Feldenkirchen trifft Bärbel Bas" gezeigt werden wird, ist hingegen noch unklar.