Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin von "Bares für Rares"

Arabella Kiesbauer moderiert bald ein echtes Kultformat: Ab Herbst führt die TV-Legende durch die österreichische Version von "Bares für Rares".

Arabella Kiesbauer (56) hat einen neuen Moderationsjob an Land gezogen. Ab Herbst führt die Fernsehlegende durch den österreichischen Ableger von "Bares für Rares". Das hat die Moderatorin am Mittwoch bekannt gegeben. In der Kultsendung, die in Deutschland von Horst Lichter (63) moderiert wird, begleitet Kiesbauer willige Verkäufer auf ihrem Weg von den Experten zu den Händlern.

"Ich freue mich riesig darauf", . "Ich liebe Geschichten, die das Leben schreibt und jede Rarität bringt ihre ganz eigene mit. Ob Erbstück, Dachbodenfund oder Sammlerstück: Vielleicht steckt mehr dahinter, als ihr denkt!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Neue Moderatorin, neuer Sendeplatz

Arabella Kiesbauer folgt als Moderatorin auf Roland Gruschka und zuletzt Willi Gabalier. Ebenfalls neu ist der Sendeplatz: Wie bereits seit Längerem bekannt war, wechselt "Bares für Rares Österreich" mit der neuen Staffel von ServusTV zu Puls 4 und Joyn. Laut Ankündigung des Senders beginnt die Produktion der neuen Staffel im September, Interessierte können sich noch bis 31. August bewerben. Wann die ersten Folgen ausgestrahlt werden, ist noch nicht bekannt.

Arabella Kiesbauer, die in den 1990er Jahren durch ihre ProSieben-Talkshow "Arabella" berühmt wurde, ist seit einigen Jahren wieder vermehrt im deutschen und österreichischen TV zu sehen. Seit 2014 moderiert sie die österreichische Variante der beliebten RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" beim Sender ATV. Im Frühjahr 2025 übernahm sie die Moderation der RTLzwei-Realityshow "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" als Nachfolgerin von Cathy Hummels.