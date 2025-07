Anzeige gegen Unbekannt: Statue der Maus angezündet

Seit Jahrzehnten unterhält die Maus Kinder im deutschen Fernsehen. Mehrere unbekannte Täter haben nun eine Maus-Figur in Köln in Brand gesetzt.

Die in Brand gesetzte Maus-Statue in Köln.

In der Nacht auf den 26. Juli haben mehrere noch unbekannte Täter eine Statue der bekannten orangefarbenen Maus vor dem 1LIVE-Haus in Köln angezündet. Ein Bild des Westdeutschen Rundfunks zeigt, dass die Statue der Kultfigur dabei offenbar vorwiegend an der rechten Seite, oberhalb des Arms, beschädigt wurde.

Mehrere Personen hielten sich vor Brand an der Figur auf

Mehrere junge Menschen sollen sich bei der Statue aufgehalten haben, wie eine Empfangsmitarbeiterin, die ein Live-Kamerabild der Figur sehen konnte, . Die Mitarbeiterin habe kurz darauf Flammen entdeckt und die Feuerwehr verständigt.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und wurden demnach auf Bröckchen auf dem Boden aufmerksam. Dabei handelte es sich dem Bericht zufolge offenbar um Styropor oder Stücke eines zerschnittenen Schwammes, die wohl genutzt wurden, um die Statue anzuzünden. Es werde Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Aufnahmen der erwähnten Maus-Kamera wurden laut des Senders an die Polizei übergeben, die jetzt ermittle. Ein mögliches Motiv ist bisher nicht bekannt.

"Diese Tat macht uns fassungslos", wird Matthias Körnich, Leiter des Programmbereichs Unterhaltung, Kinder und Familie, in einer Pressemitteilung des WDR zitiert. "Wer und vor allem warum zündet jemand die Maus an? Denn damit wurde nicht nur eine Figur beschädigt - hier wurde ein Stück Kindheit, ein Symbol der Freude und des Miteinanders angegriffen." Den Menschen sei "ein Ort der Freude [...] durch diesen Akt des Vandalismus" genommen worden. Man wolle "alles dafür tun, dass Kinder und Familien sie bald wieder besuchen können".

Die Maus läuft schon seit 1971 im TV

Die Maus ist eine vielerorts beliebte Figur, die schon seit Jahrzehnten in "Die Sendung mit der Maus" mit ihren Lach- und Sachgeschichten Kinder unterhält und informiert. 1971 war die orangefarbene Kultfigur erstmals im TV zu sehen, im Jahr 1975 kam dann zum ersten Mal ihr treuer Begleiter, der kleine blaue Elefant, hinzu.

"Möglicherweise hat niemand in diesem Land so viel für Forschung und Wissenschaft getan wie die Maus", heißt es auf der (DPMA). "Ganze Generationen hat sie neugierig gemacht und dazu ermutigt herauszufinden, was hinter den Dingen steckt."