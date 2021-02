Antonia Michalsky verlässt "Unter uns"

Die Fans der Serie "Unter uns" müssen sich schon bald von Saskia und deren Darstellerin, Antonia Michalsky, verabschieden. Die letzten Folgen mit ihr werden in der "Eventwoche" ab dem 9. März zu sehen sein.

Saskia (Antonia Michalsky) und Jakob (Alexander Milo) in "Unter uns"

Antonia Michalsky (30) wird "Unter uns" verlassen. Die Darstellerin der Saskia war seit 2017 bei der Vorabendserie zu sehen, ihren letzten Drehtag hatte sie bereits, wie RTL berichtet. Sie wird noch bis zur "Unter uns"-Eventwoche (ab dem 9. März) täglich mitspielen, heißt es weiter. "Sie muss loslassen und ihren Weg und vor allem den Weg für ihren Sohn gehen", so Michalsky über ihre Rolle der Saskia.

Was Michalsky danach vorhat, scheint noch nicht klar zu sein. , dass es sie als Nächstes wieder ans Theater zieht: "Generell lass ich mich überraschen, was kommt. Ich bin sicher, es wird etwas Spannendes passieren, das ist immer so und ansonsten suche ich mir Sachen, die passieren und ich würde wahnsinnig gerne wieder mehr Theaterluft schnuppern."